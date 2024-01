MotoGP | Alex Marquez: “Condividere i dati è sia un vantaggio che uno svantaggio”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez, che in questa stagione condividerà il box con il più blasonato fratello Marc Marquez, ha parlato della condivisione dei dati tra tutti i piloti Ducati.

Il pilota del Team Gresini, già iridato delle classe Moto3 e Moto2, ha parlato in un evento organizzato da Estrella Galicia 0,0 ecco cosa ha detto il #73 della casa di Borgo Panigale.

Dichiarazioni Alex Marquez su Condivisione Dati Ducati MotoGP

“La condivisione dei dati è sia un vantaggio che uno svantaggio” – ha detto Alex Marquez ad AS.com – “Si possono avere molte informazioni e riferimenti, ma ci si può confondere. Diventi ossessionato dal paragonare una persona a un’altra. La mia esperienza è quella di usare sempre gli stessi due come riferimenti. Pecco Bagnaia e Jorge Martin sono quelli a cui ho prestato più attenzione l’anno scorso. Sono stili di guida diversi e bisogna capirli.”

Dichiarazioni Alex Marquez su Condivisione Box Marc Fratello Marc Marquez MotoGP

“Togliendo quello che è successo nel 2020, è una seconda possibilità, ma soprattutto arriva in una situazione molto diversa. A quel tempo ero un rookie e Marc stava lottando per il campionato, quindi eravamo in situazioni molto diverse. Quest’anno posso sfruttare di più l’avere un pilota come Marc, che è veloce e io ho già esperienza nella categoria. L’unione fa la forza e la mia esperienza sia in Moto3 che in Moto2 è che quando ho avuto un partner forte ho avuto i miei anni migliori. Quando una squadra ha due piloti forti che condividono le informazioni, senza esagerare perché ci si può confondere, può aiutare. Non vedo l’ora di iniziare la preseason e i test in Malesia. Abbiamo finito l’anno molto bene e dobbiamo iniziare bene, ma ora non ci sono aspettative. E’ troppo presto. Basso profilo. Per migliorare la consistenza ed essere più solidi.”

