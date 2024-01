MotoGP | Ufficiale, cancellato il GP d’Argentina

MotoGP GP Argentina 2024 – Il Motomondiale non correrà in Argentina nella stagione 2024. A comunicarlo la FIM, l’IRTA e Dorna Sports, che confermano la cancellazione del GP d’Argentina 2024.

A causa delle attuali circostanze in Argentina, il Promotore dell’evento ha comunicato che al momento non è in grado di garantire i servizi richiesti per lo svolgimento del Gran Premio nel 2024 secondo gli standard della MotoGP.

Questo evento (che era in programma il 7 aprile, ndr) non sarà sostituito nel calendario 2024. La MotoGP spera di tornare a correre a Termas de Rio Hondo nel 2025.

La stagione inizierà il 10 marzo in Qatar e si chiuderà a novembre a Valencia. In Italia si correrà il 2 giugno al Mugello e l’8 settembre a Misano.

I prossimi test sono in programma a Sepang, dal 1 febbraio quelli riservati ai rookie e alle cose con concessioni “D” come Honda e Yamaha, mentre dal sei all’otto febbraio in pista tutti i piloti della Top Class.

