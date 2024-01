MotoGP | Caduta Portimao: Morbidelli lascerà l’ospedale giovedì e tornerà in Italia

Test Portimao – Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Franco Morbidelli, vittima di una brutta caduta avvenuta ieri all’autodromo dell’Algarve a Portimao.

Il pilota del Team Pramac Ducati era insieme ai piloti della Superbike e ad altri colleghi della MotoGP, quando allo ha perso il controllo della sua Ducati Panigale V4R stradale tra le curve 8 e 9, allo scollinamento, perdendo per qualche tempo conoscenza.

A soccorrerlo in pista i fratelli Alex e Marc Marquez, che erano in pista con le Ducati Panigale V4R stradali del Gresini Racing.

Trasportato in ospedale era stato sottoposto ad accertamenti e come comunicato tramite i social dal Pramac Racing, squadra con la quale correrà in questa stagione, domani sarà dimesso per fare ritorno in Italia.

“Il risultato della seconda TAC è andato bene. Franco verrà trasportato nuovamente all’ospedale di Alvor per i controlli e domani tornerà a casa. FORZA CAMPIONE!!!”

The result of the second CT scan went well. Franco will be transported back to Alvor hospital to check out and tomorrow he will return home. FORZA CAMPIONE!!! pic.twitter.com/apww2d0uwl

— Prima Pramac Racing MotoGP (@pramacracing) January 31, 2024