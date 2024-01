SBK | Test Portimao Day 2, Locatelli: “Due giornate interessanti”

SBK Test Portimao Yamaha – Andrea Locatelli si è detto soddisfatto della due giorni di test svolti sul circuito di Portimao.

Il pilota della Yamaha è stato in grado di completare due simulazioni di gara complete e nel solo Day 2 ha registrato ben 34 giri sul passi di 1’39 e 1’40.

Ora inizia il lungo viaggio direzione Phillip Island, in vista dei test ufficiali del WorldSBK del 19-20 febbraio e del round di apertura della stagione dal 23 al 25 febbraio.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Test Portimao Yamaha

“E’ stato un test interessante, soprattutto oggi perché penso che abbiamo fatto un grande miglioramento, soprattutto nel long run, abbiamo fatto davvero un buon lavoro. Ho sempre avuto un ottimo feeling con la mia R1 in tutti i giorni, quindi questo è il punto principale e, allo stesso tempo, abbiamo lavorato bene per essere pronti per Phillip Island. Vediamo cosa può succedere lì, è sempre una pista un po’ strana, ma fare un buon lavoro qui a Portimao e Jerez era davvero importante. Era la prima volta che lavoravamo con Tom e stiamo lavorando molto bene insieme in questi giorni, sembra tutto positivo, abbiamo cambiato alcune cose nel modo di lavorare, per lui sono stati i primi test con me e con questa moto ma la conosco già molto bene! Abbiamo molti dati e abbiamo completato ottimi long run, con tempi sul giro veloci ad ogni giro, quindi possiamo essere contenti del nostro lavoro e ora non vedo l’ora che arrivi il primo round del campionato.”