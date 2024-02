MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 3: Acosta chiude al comando, Zarco terzo con la Honda

Sepang Shakedown MotoGP 2024 – Il rookie Pedro Acosta è stato il più veloce nel terzo ed ultimo giorno di test shakedown in Malesia.

Il Campione in carica della Moto2 ha messo la sua KTM RC16 del Team GASGAS Tech3 in cima alla classifica dei tempi, rimanendoci fino a quando un temporale ha posto fine anticipatamente all’azione asciutta alle 16:30 malesi.

Per lo squalo di Mazarron come riporta Crash.net anche la prima caduta con una MotoGP, avvenuta alla curva 11, alle 13:30 locali.

Il #31 della casa austriaca è poi sceso in pista per qualche giro sul bagnato ed è arrivata anche la prima caduta con pneumatici rain, caduta senza conseguenze fisiche.

Acosta che ha girato in 1’58.189, ha preceduto di soli 66 millesimi Pol Espargarò, da quest’anno tester della KTM, con il posto da titolare lasciato proprio al più veloce della giornata.

Bene la Honda che ha piazzato Johann Zarco in terza posizione con la RC213V del Team LCR a soli 0.211s dalla vetta e davanti alla Yamaha dell’iridato 2021 Fabio Quartararo, staccato di soli 38 millesimi dal connazionale.

Dani Pedrosa ha chiuso quinto con la KTM, davanti alla Honda HRC di Joan Mir e alla Yamaha di Alex Rins. Ottavo tempo per Luca Marini, che in sella alla seconda RC213V Factory è staccato di 0.746s da Acosta.

Coming up to mid day and @JoanMirOfficial is 🅿️5️⃣ with a 1’58.740.@Luca_Marini_97 continues to adapt to the Honda RC213V in 🅿️7️⃣ and under the 1’59 barrier.#SepangShakedown 🇲🇾 pic.twitter.com/dHFTATXPTB

— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 3, 2024