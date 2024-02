MotoGP | Martin, Vinales e Raul Fernandez in pista a Montmelò

MotoGP 2024 – Jorge Martin, Maverick Vinales e Raul Fernandez si preparano per la pre-season della MotoGP a Montmelò.

I piloti di Ducati Pramac, Aprilia e Aprilia Trackhouse sono scesi in pista al Montmelò di Barcellona con le moto stradali di Ducati e Aprilia, in attesa di andare a Sepang, dove dal sei all’otto febbraio ci saranno tre giorni di test ufficiali organizzati dall’IRTA (da ieri in pista invece i tester, il rookie Pedro Acosta e i piloti titolari di Honda e Yamaha, case con concessioni “D”, ndr).

In pista a Barcellona anche piloti della Moto2 Tony Arbolino, Albert Arenas, Manu Gonzalez, Fermin Aldeguer, Deniz Oncu e Jake Dixon. Non sono mancati anche piloti della Moto3 come José Antonio Rueda, Ivan Ortola, Xabi Zurutuza, Filippo Farioli, Riccardo Rossi e Noah Dettwiler.

Video Aprilia RSV4 Maverick Vinales Montmelò Barcellona

4.3/5 - (57 votes)