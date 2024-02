MotoGP | Caduta Portimao: Marc Marquez spiega i soccorsi a Morbidelli

Test Portimao – Marc Marquez, presente a Jakarta per un evento del Team Gresini, ha spiegato come lui e suo fratello Alex abbiano prestato i primi soccorsi a Franco Morbidelli.

Il pilota italo-brasiliano era caduto durante una sessione di test privati a Portimao, mentre era in sella alla Ducati Panigale V4R. Una brutta caduta la sua, avvenuta tra le curve 8 e 9, dove c’è lo scollinamento.

I fratelli Marquez sono stati i primi ad arrivare e a soccorrere il pilota del Pramac Racing, che aveva perso conoscenza.

Dichiarazioni Marc Marquez Soccorsi a Franco Morbidelli dopo caduta Test Portimao

“Io e Alex abbiamo aiutato Franco, abbiamo visto la caduta e ci siamo subito fermati lasciando le moto a terra. Siamo corsi da Franco per metterlo in posizione laterale, perché quando sei incosciente, guardi il cielo, è pericoloso perché non riesci a respirare bene. Abbiamo aperto la sua tuta di pelle e aperto il suo casco. Abbiamo aspettato il personale medico. Quando è arrivato il personale medico, siamo tornati al box. Siamo avversari, ma allo stesso tempo amici. Vogliamo il meglio per i nostri avversari.”

Morbidelli rischia seriamente di saltare i test IRTA di Sepang in programma dal sei all’otto febbraio.

