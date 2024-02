MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 2: Pol Espargarò davanti a Quartararo

Sepang Shakedown MotoGP 2024 – Nella seconda giornata di test shakedown in Malesia, in pista non solo i tester e il rookie Pedro Acosta, ma anche i piloti titolari di Honda e Yamaha.

In pista quindi Joan Mir e Luca Marini per Honda HRC, Johann Zarco e Takaaki Nakagami per Honda LCR e Fabio Quartararo e Alex Rins per la Yamaha.

I piloti delle case con concessioni “D” sono al fianco dei collaudatori ufficiali di tutti e cinque i costruttori: Stefan Bradl e Takumi Takahashi (Honda), Cal Crutchlow (Yamaha), Dani Pedrosa e il nuovo collaudatore Pol Espargarò (KTM), oltre a Michele Pirro (Ducati) e Lorenzo Savadori (Aprilia).

Come potere vedere dalla foto sotto riportata, la KTM ha sperimentato una nuova ala sul parafango anteriore, utilizzata da Dani Pedrosa durante il secondo giorno dello Shakedown di Sepang.

KTM's new front fender wing being used by Dani Pedrosa during day two of the Sepang Shakedown (pic: @GoldandGoose ).#SepangShakedown #MotoGP pic.twitter.com/xVofepb9lH — Peter McLaren (@McLarenMotoGP) February 2, 2024

Il più veloce di questa seconda giornata è stato Pol Espargarò, che da questa stagione ha lasciato la sua KTM del Team GASGAS Tech3 al rookie Pedro Acosta.

Il #44 è stato il più veloce fino a quando a circa un’ora e mezza dalla fine della giornata (16:30 locali, ndr) non è scesa la pioggia che non ha più permesso miglioramenti come riporta Crash.net.

Espargarò ha girato in 1’58.241, crono che gli ha permesso di precedere di 0.283s Fabio Quartararo (Yamaha), con il francese a sua volta davanti ad Acosta di soli 7 millesimi:

Alex Rins, alla sua seconda uscita con la Yamaha, ha chiuso quarto, davanti al tester KTM Dani Pedrosa e alla migliore delle Honda, quella di Joan Mir, staccata di 0.846s.

Johann Zarco (Honda LCR) che ha chiuso settimo, staccato di 0.850s, è davanti a tre moto della casa di Tokio, quelle di Luca Marini (+0.971s), Takaaki Nakagami (+1.028s) e il tester HRC Stefan Bradl (+1.529s).

Our test rider @PirroRider is back on duty! 😎 The 2024 Shakedown Test is in full swing at @sepangcircuit! ✊🏻 #ForzaDucati #DucatiLenovoTeam pic.twitter.com/egytUNKbKP — Ducati Corse (@ducaticorse) February 2, 2024

Michele Pirro con la Ducati ha chiuso 11esimo a +1.915s, davanti al tester Yamaha Cal Crutchlow (+2.184s) e al tester Aprilia Lorenzo Savadori (+2.579s).

Da segnalare che i primi cinque piloti sono sotto il record ufficiale sul giro.

Test Shakedown Sepang Day 2 – I tempi

01 Pol Espargaro KTM Test Rider (RC16) 1’58.241

02 Fabio Quartararo Monster Yamaha (YZR-M1) +0.283

03 Pedro Acosta Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +0.290

04 Dani Pedrosa KTM Test Rider (RC16) +0.431

05 Alex Rins Monster Yamaha (YZR-M1) +0.524

06 Joan Mir Repsol Honda (RC213V) +0.846

07 Johann Zarco LCR Honda (RC213V) +0.850

08 Luca Marini Repsol Honda (RC213V) +0.971

09 Takaaki Nakagami LCR Honda (RC213V) +1.028

10 Stefan Bradl Honda Test Rider (RC213V) +1.529

11 Michele Pirro Ducati Lenovo (GP24) +1.915

12 Cal Crutchlow Yamaha Test Rider (YZR-M1) +2.184

13 Lorenzo Savadori Aprilia Test Rider (RS-GP24) +2.579

Official Sepang MotoGP records

Best lap: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 1’57.491 (2023)

Fastest race lap: Alex Marquez (Gresini Ducati) 1’58.979 (2022)

Date test invernali MotoGP 2024

SEPANG

Shakedown Test: giovedì 1 – sabato 3 febbraio (solo test riders e rookie)

Test ufficiale pre-campionato: martedì 6 – giovedì 8 febbraio

QATAR

Test ufficiale pre-campionato: lunedì 19 – martedì 20 febbraio

JEREZ

Test ufficiale: lunedì 29 aprile

MUGELLO

Test ufficiale: lunedì 3 giugno

MISANO

Test ufficiale: lunedì 9 settembre

Come sempre, si svolgerà anche un’ultima giornata di test dopo il finale di stagione sullo stesso circuito, che nel 2024 sarà il Circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Nel 2023, il primo test per la prossima stagione chiuderà l’anno, poiché Valencia ospiterà il test dove potremo vedere Marc Marquez in sella alla Ducati martedì 28 novembre.

Date test Moto3 e Moto2 2024

JEREZ

Test ufficiali Moto2 e Moto3: giovedì 28 febbraio – venerdì 1 marzo

PORTIMAO

Test privato Moto3: giovedì 22 – venerdì 23 febbraio

Test privato Moto2: sabato 24 – domenica 25 febbraio

