MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 1: Pedrosa il più veloce, a riposo gli ufficiali

Sepang Shakedown MotoGP 2024 – La prima giornata di test shakedown in Malesia ha visto in pista tutti i tester di Ducati, KTM, Aprilia, Honda e Yamaha, il rookie Pedro Acosta ma non i piloti ufficiali.

I piloti ufficiali di Honda (Joan Mir e Luca Marini, ndr) e Yamaha (Fabio Quartararo e Alex Rins, ndr) scenderanno in pista domani, mentre il rookie Acosta come riportato da Crash.net ha effettuato un totale di 45 giri (la distanza del GP è di 20 giri).

Oggi sono scesi in pista i collaudatori di tutte e cinque le case costruttrici: Stefan Bradl e Takumi Takahashi (Honda), Cal Crutchlow (Yamaha), Dani Pedrosa e il nuovo collaudatore Pol Espargarò (KTM), oltre a Michele Pirro (Ducati) e Lorenzo Savadori (Aprilia).

Novità aerodinamiche in casa Aprilia, Savadori ha girato con quattro moto diverse, novità aerodinamiche anche in Ducati, mentre la KTM di Pol Espargarò aveva la carena “zebrata” già vista a Valencia per nascondere le novità.

Il più veloce della prima giornata è stato Dani Pedrosa, che ha girato in 1’59.233, seguito a 0.152s dal rookie Pedro Acosta e a 0.182s dal tester Pol Espargarò. Quarta la Honda di Stefan Bradl, staccata di 0.627s, seguono Pirro, Crutchlow e Savadori.

Test Shakedown Sepang Day 1 – I tempi

1 Dani Pedrosa – KTM Test Rider (RC16) 1’59.233

2 Pedro Acosta – Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +0.152

3 Pol Espargaro – KTM Test Rider (RC16) +0.182

4 Stefan Bradl – Honda Test Rider (RC213V) +0.627

5 Michele Pirro – Ducati Lenovo (GP24) +1.633

6 Cal Crutchlow – Yamaha Test Rider (YZR-M1) +1.780

7 Lorenzo Savadori – Aprilia Test Rider (RS-GP24) +2.576

Official Sepang MotoGP records

Best lap: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 1’57.491 (2023)

Fastest race lap: Alex Marquez (Gresini Ducati) 1’58.979 (2022)

Date test invernali MotoGP 2024

SEPANG

Shakedown Test: giovedì 1 – sabato 3 febbraio (solo test riders e rookie)

Test ufficiale pre-campionato: martedì 6 – giovedì 8 febbraio

QATAR

Test ufficiale pre-campionato: lunedì 19 – martedì 20 febbraio

JEREZ

Test ufficiale: lunedì 29 aprile

MUGELLO

Test ufficiale: lunedì 3 giugno

MISANO

Test ufficiale: lunedì 9 settembre

Come sempre, si svolgerà anche un’ultima giornata di test dopo il finale di stagione sullo stesso circuito, che nel 2024 sarà il Circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Nel 2023, il primo test per la prossima stagione chiuderà l’anno, poiché Valencia ospiterà il test dove potremo vedere Marc Marquez in sella alla Ducati martedì 28 novembre.

Date test Moto3 e Moto2 2024

JEREZ

Test ufficiali Moto2 e Moto3: giovedì 28 febbraio – venerdì 1 marzo

PORTIMAO

Test privato Moto3: giovedì 22 – venerdì 23 febbraio

Test privato Moto2: sabato 24 – domenica 25 febbraio

