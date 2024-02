Hamilton-Ferrari: i commenti di Bagnaia, Bezzecchi, Dovizioso, Bulega e Cairoli

Ferrari Formula 1 – Il passaggio dal 2025 di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari F1, ha colto di sorpresa molte personaggi, anche del mondo della MotoGP.

Tra questi il due volte Campione del Mondo Pecco Bagnaia, il terzo classificato della MotoGP 2023 Marco Bezzecchi, la MotoGP Legend Andrea Dovizioso, l’iridato 2023 della Supersport Nicolò Bulega e il nove volte iridato del cross Tony Cairoli. Ecco cosa hanno detto intervistati dai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Ingaggio Lewis Hamilton Ferrari F1 2025

“E’ una buona cosa, sono sempre stato tifoso di Lewis e della Rossa, averli insieme sarà fantastico e spero che porterà qualcosa di veramente buono.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Ingaggio Lewis Hamilton Ferrari F1 2025

“Sono un’appassionato di F1, la seguo ma con il mercato non ero sul pezzo. Sono rimasto sorpreso, bellissimo perché Lewis è un pilota fantastico e averlo in Ferrari sarà fighissimo per noi italiani che siamo super appassionati. Speriamo che ci regali delle belle soddisfazioni ma sarà sicuramente così.”

Dichiarazioni Andrea Dovzioso Ingaggio Lewis Hamilton Ferrari F1 2025

“Sembrava una notizia fake! E’ una bomba! Non me lo sarei mai aspettato, vedere la lotta con Leclerc sarà bellissimo. Da tifoso è sempre bello.”

Dichiarazioni Nicolò Bulega Ingaggio Lewis Hamilton Ferrari F1 2025

“E’ bello che ci sia un altro grande Campione in Ferrari, tifiamo tutti per la Ferrari e speriamo possa fare bene.”

Dichiarazioni Tony Cairoli Ingaggio Lewis Hamilton Ferrari F1 2025

“Sono sempre stato fan di Hamilton perché mi piace come persona, averlo in Ferrari per l’Italia e per il marchio è ottimo. Spero che possa fare quello che non ha fatto quest’anno e che la Ferrari riesca a dargli una macchina competitiva.”

