MotoGP | Test Sepang Day 3, Marini: “Serve tempo ma siamo nella giusta direzione”

MotoGP Test Sepang Repsol Honda – Luca Marini nonostante il 19esimo tempo ottenuto nella tre giorni di test IRTA a Sepang, vede il bicchiere mezzo pieno.

Il neo-pilota Repsol Honda ha lavorato per perfezionare il setting della sua RC213V ed adattarlo al meglio al suo stile di guida.

Il #10 ha continuato a guadagnare velocità e ad acquisire ulteriore fiducia. Consapevole che c’è ancora del lavoro da fare per sfruttare al meglio il potenziale della moto, si sta già preparando per i test del Qatar in programma il 19 e 20 febbraio.

Prima dei test c’è però un importante appuntamento, la presentazione della squadra in programma il prossimo 13 febbraio e che segna 30 anni di collaborazione tra Honda HRC e Repsol, una partnership che ha fruttato 15 campionati del mondo e 130 gare vinte.

Dichiarazioni Luca Marini Test Sepang Day 3 Honda Repsol MotoGP 2024

“Ci sono tante cose positive in questo periodo di test, soprattutto in questi ultimi tre giorni con tutti gli altri piloti per capire il nostro potenziale. Joan ha fatto un ottimo giro nel time attack, conosce bene la moto e devo continuare a lavorare per capirla bene quanto lui, ma è positivo vedere il potenziale. C’è margine per migliorare il setting. La direzione in cui stiamo andando è corretta, abbiamo solo bisogno di più tempo sulla moto per continuare ad andare avanti e migliorare. Ora saremo impegnati a prepararci per il test del Qatar e la gara, ma non vedo l’ora di tornare in pista. Sono molto entusiasta di indossare i colori ufficiali per la prima volta in occasione del lancio della squadra!”

