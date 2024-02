MotoGP | Test Sepang Day 3, Martin: “Sono pronto per l’inizio della stagione”

MotoGP Test Sepang Ducati Pramac Team – Jorge Martin ha chiuso il test IRTA sul circuito di Sepang con il secondo tempo.

La terza giornata di test in Malesia ha portato alla decisione di promuovere la nuova carena, scartata nel Day 2. La moto è più pesante nei cambi di direzione, ma nel complesso lavora meglio.

Il pilota del Pramac Racing è pronto per iniziare la stagione (anche se c’è ancora il test del Qatar i prossimi 19 e 20 febbraio, ndr) e tra i favoriti per il titolo non mette solo lui e Bagnaia, ma anche altri piloti.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 3 Test Sepang MotoGP 2024

“Questa mattina abbiamo cambiato un po’ il setting, il feeling è stato subito buono e abbiamo fatto un gran giro. Ho fatto un piccolo errore nel T3, il resto del giro è stato piuttosto impressionante. È stato bello rimanere sotto 1:57. Credo che tutto quello che mi aspettavo si sia avverato. Ci sono molti piloti forti che lotteranno per il titolo. Non credo che saremo solo io e Pecco, ci saranno molti più piloti.” – ha detto il #89 della Ducati così come riportato da Speedweek.com.

Dichiarazioni Jorge Martin Nuova Carena Ducati Day 3 Test Sepang MotoGP 2024

“Ieri mi ha fatto venire un po’ di mal di testa, perché ho visto che a Pecco ed Enea piaceva la nuova carena, ma a me no. Questo è stato strano, perché i nostri commenti di solito coincidono. Stamattina, però, mi sono sentito subito competitivo. Abbiamo fatto un confronto testa a testa due volte e sento che la nuova carenatura è migliore. Sono felice di aver finalmente messo insieme il pacchetto per il 2024. Bisogna abituarsi, non è facile perché la moto è un po’ più ingombrante nei cambi di direzione. Quindi bisogna aggiustare un po’ l’assetto e magari anche lo stile di guida. Nel complesso, comunque, credo che siamo sulla buona strada, il potenziale è grande. Dobbiamo solo capire come ottenere il massimo, ma mi sento bene.”

Dichiarazioni Jorge Martin Long Run Day 3 Test Sepang MotoGP 2024

“È stato abbastanza buono, forse ho spinto un po’ troppo il secondo giro quando ho fatto l’1’57, dopo di che la gomma ha sofferto molto. E’ stato bello provare i dieci giri di fila. Abbiamo faticato con la gomma posteriore morbida alla fine, questo è tutto quello che posso dire. E’ una buona informazione per la gara perché significa che potrebbe non essere la scelta giusta, ma il ritmo era veloce. Penso che sia stato il passo più veloce tra i piloti Ducati, rispetto agli altri che non conosco. Mi sento a mio agio e pronto per l’inizio della stagione.”

