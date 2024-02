MotoGP | Test Sepang Day 3, Vinales: “Siamo a metà del processo”

MotoGP Test Sepang Aprilia Racing – Maverick Vinales ha parlato alla chiusura del test IRTA di Sepang, dove ha potuto provare la nuova Aprilia RS-GP.

Il #12 della casa veneta non è riuscito a sfruttare appieno il potenziale della nuova moto della casa di Noale, ma conta di riuscirci nei test del Qatar per essere poi pronto per la gara.

Al momento gli manca feeling in ingresso di curva, ma secondo lo spagnolo è solo una questione di setting. Ecco cosa ha detto il pilota di Figueres.

Dichiarazioni Maverick Vinales Day 3 Sepang MotoGP 2024

“Sono stati tre giorni intensi, ma ne vorrei altri tre! La nuova RS-GP ha sicuramente del potenziale, in Aprilia hanno lavorato tanto durante l’inverno. Alla fine dello scorso anno avevo raggiunto un livello altissimo, specialmente in ingresso curva, feeling che per ora mi manca. È solo questione di provare nuovi setting, un diverso bilanciamento, per arrivare a sfruttare i punti forti del nuovo progetto come fatto nel ’23. Abbiamo ancora i test in Qatar per farci trovare pronti alla prima gara, in questo momento direi che siamo a metà del processo.”

