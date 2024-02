MotoGP | Test Sepang Day 3, Di Giannantonio: “Torno in Italia con il sorriso”

MotoGP Test Sepang Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio si è detto molto soddisfatto della tre giorni di test IRTA al Sepang International Circuit.

Il pilota romano ha chiusa il test con l’ottavo tempo della combinata e un feeling in crescendo con la sua Ducati Desmosedici GP 23.

Nella giornata di oggi ha percorso 55 giri, il migliore a 0.661s dalla vetta occupata dal Campione in carica Pecco Bagnaia. Nel pomeriggio si è dedicato ad una più che positiva e convincente simulazione di Sprint race. Ecco cosa ha detto “Diggia”.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 3 Test Sepang MotoGP 2024

“Torno in Italia con il sorriso, se devo dare un voto a questo test, direi 9 su 10. Il feeling è stato buono da subito, anche il time attack non è stato male. Stamattina mi sono proprio divertito, ma la cosa che mi carica di più è il risultato e le sensazioni durante la simulazione di questo pomeriggio, quando in pista faceva davvero caldo. Siamo stati veloci, tutti i segnali sono positivi. La GP23 è tanto più potente, anche a livello di trazione e ha una confidenza sull’avantreno differente. Sono stanco, a livello fisico devo recuperare un po’, ma non vedo l’ora di tornare in pista in Qatar.”

