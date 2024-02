MotoGP | Test Sepang Day 3, Marc Marquez: “Non sento ancora mia la Ducati”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha parlato al termine della tre giorni di test in Malesia, al Sepang International Circuit.

L’otto volte iridato ha chiuso il test in progressione, chiudendo sesto e non lontano dalla vetta. Il più grande problema al momento è il time-attack, mentre sul passo gara le cose vanno meglio. Come ha già sottolineato ieri, 11 anni di Honda non sono facili da dimenticare, ma giro dopo giro le cose migliorano.

Il #93 si riposerà qualche giorno per poi tornare in sella alla Ducati Desmosedici GP 23 per gli ultimi due giorni di test, in programma il 19 e 20 febbraio in Qatar, stessa pista dove il prossimo 10 marzo partirà la MotoGP 2024.

Dichiarazioni Marc Marquez Test Sepang Day 3 MotoGP 2024

“Ho girato davvero tanto in questi giorni, anche nel day 1 nonostante i problemi che abbiamo affrontato e risolto brillantemente. L’obiettivo era capire la moto il più possibile e passo dopo passo stiamo migliorando. Soffriamo un po’ di più a livello di time attack, dove forse si lavora più d’istinto, ma anche da questo punto di vista abbiamo fatto qualche passo in avanti nel day 3. Dal secondo giorno in poi abbiamo iniziato a divertirci un po’ sulla moto, anche se non la sento ancora mia. Devo levarmi 11 anni di abitudini su un’altra moto e ci vorrà ancora tempo, ma la progressione è stata buona e dobbiamo essere soddisfatti di questo primo test su un tracciato mai propriamente mio.”

