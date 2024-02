MotoGP | Test Sepang Day 3, Acosta: “Mi sono divertito molto”

MotoGP Test Sepang GASGAS Tech3 – Pedro Acosta sembra già un veterano della MotoGP. Il due volte Campione del Mondo (2021 Moto3 e 2023 Moto2), è stato veloce sia nel time attack che sul passo gara al Sepang International Circuit.

Con sei giorni in pista e un totale di 273 giri percorsi il numero 31 ha continuato a stupire nell’ultimo giorno dei test di Sepang, mantenendo la sua posizione in Top Ten.

Un brillante giro in 1’57.365 gli ha permesso di migliorare di 0.361s rispetto al suo tempo di mercoledì, che lo collocava provvisoriamente al quarto posto dopo quaranta minuti.

Nel corso della mattinata, il giovane rookie ha provato una simulazione di sprint con dieci giri veloci consecutivi, ed i tempi sono stati estremamente positivi. Il suo giro più veloce è stato un 1’58.279, ma la cosa più impressionante è che tutti i suoi giri sono stati più veloci dell’attuale giro più veloce del circuito, attualmente detenuto da Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP), in 1’58.979.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 3 Test Sepang Team Tech3 MotoGP 2024

“Mi sono divertito molto in questi tre giorni di test a Sepang e sono molto contento del lavoro svolto con la squadra. Quando tutto diventerà più normale, ovviamente sarà facile godersi la MotoGP, ma so che sarà più difficile in il primo weekend di gara, ma al momento dobbiamo ritenerci soddisfatti del nostro lavoro in Malesia. Il team ha fatto un lavoro fantastico, il nostro ritmo è migliorato giorno dopo giorno, siamo tre secondi più veloci rispetto al primo giorno di shakedown, la sensazione è migliorata. Sono migliorato sempre di più, quindi procediamo sulla buona strada, passo dopo passo. La nostra simulazione di sprint oggi è stata molto positiva, perché abbiamo avuto una buona costanza! Ora mi godrò un piccolo riposo prima del Qatar il prossimo fine settimana.”

2/5 - (1 vote)