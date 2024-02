MotoGP | Test Sepang Day 2, Marc Marquez: “Guido la Ducati come una Honda”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez guida la Ducati come fosse ancora in sella alla Honda, è stato lo stesso pilota spagnolo a sottolinearlo dopo il Day 2 di Sepang.

Questo lo rallenta soprattutto nel time-attack, quando si guida di istinto, mentre si sente meno in un long-run, dove c’è la possibilità di ragionare.

L’otto volte iridato ha sottolineato come il posteriore della “Rossa” a due ruote sia all’opposto rispetto a quello della Honda (cosa confermata anche da Luca Marini, che ha fatto il passaggio opposto, dalla Ducati alla Honda, ndr).

Al momento il problema è concentrato soprattutto sul time-attack ed è qui che proverà a migliorare. Oggi ha chiuso 14esimo a 0.984s dalla vetta. Ecco cosa ha detto il #93.

Dichiarazioni Marc Marquez Test Sepang Day 2 MotoGP 2024

“Il modo della Ducati di usare la gomma posteriore è completamente diverso da quello della Honda.” – ha detto Marquez dopo il secondo giorno di test a Sepang così come riportato da Crash.net – “Per questo motivo, sto ancora guidando la Ducati come una Honda. A Valencia è andata bene ma qui no. Devo togliermi l’abitudine di 11 anni con la stessa moto ed è difficile. E’ più facile farlo in un long-run, perché hai più tempo per imparare, meno nel time-attack quando guidi di istinto. Sto usando un setting standard, lo stesso setup di ieri oggi ha funzionato meglio, quindi vuol dire che capisco meglio la moto. Il mio tecnico sta cercando di capire il mio stile di guida.”

Dichiarazioni Marc Marquez Frenata e Time Attack Test Sepang Day 2 MotoGP 2024

“Non perdo in frenata, anzi guadagno, rispetto agli altri piloti Ducati. Devo capire il grip posteriore. È molto, ma devi capire come usarlo. Con una gomma usata riesco ad avere un buon ritmo. Al momento sto perdendo di più in uscita di curva. Soprattutto le curve veloci. Nelle curve lente sono veloce, ma nelle curve veloci devi avere fiducia nella moto per spingere. È lì che, ancora, sto lottando. Oggi ho iniziato a divertirmi un po’. Ecco perché ho fatto 10 giri di fila. Al momento ho bisogno di girare. Forse ho fatto troppo giri e domani lo sentirò! Domattina tutti i piloti proveranno il time-attack, cercherò di concentrarmi perché è qui che soffro di più, sono lontano dai migliori.”

