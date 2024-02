MotoGP | Test Sepang Day 2, Acosta: “Siamo sulla strada giusta”

MotoGP Test Sepang GASGAS Tech3 – Pedro Acosta continua l’apprendistato con la Top Class e giorno dopo giorno è sempre più protagonista.

Nel secondo giorno di test in Malesia sul circuito di Sepang, come ieri non ha cercato il time-attack, ma ha comunque migliorato il crono del Day 1 di quasi mezzo secondo.

Anche il feedback che riporta ai box è sempre più preciso e con il tempo fatto registrare oggi (1’57.726) sarebbe partito dalla seconda fila nel Gran Premio corso lo scorso novembre.

Una piccola caduta alla curva 9 ha segnato la fine della sessione mattutina mentre il team si dirigeva verso la pausa pranzo, e l’azione è ripresa alle 16. Nel complesso, il passo gara è migliorato per lo spagnolo che si sente sempre più a suo agio sulla RC16, e si è sentito molto positivo anche riguardo all’elettronica dopo un altro giorno di esperienza in seella.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 2 Test Sepang Team Tech3 MotoGP 2024

“Proprio come ieri, il tempo sul giro non era il nostro obiettivo principale, ma ovviamente è molto positivo terminare la giornata mezzo secondo più veloce rispetto al Day 1. Abbiamo migliorato il nostro ritmo, mi sto abituando sempre di più all’elettronica e comprendo tutto un po’ di più in generale. Anche il mio feedback quando arrivo al box sta diventando più completo giorno dopo giorno. È una sensazione positiva in generale. Gli altri piloti sono molto esperti e molto più veloci, ma ricordo che è solo la mia terza volta in Malesia. Considerando questo, il mio ritmo è molto buono, e direi che siamo sulla strada giusta!”

