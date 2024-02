MotoGP | Test Sepang Day 2, Quartararo: “Siamo lenti nel time-attack”

MotoGP Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha percorso 53 giri nel secondo giorno di test malesi al Sepang International Circuit, chiudendo 11esimo a 0.754s dalla vetta.

Il pilota della Yamaha si è ritrovato in cima alla classifica della velocità massima (338.5 km/h), una cosa impensabile fino a qualche tempo fa per la sua YZR-M1, ma non è stato veloce nel time-attack.

Il #20 della casa dei Tre Diapason perde tutto nel T3 e nel T4, dove c’è bisogno di molto grip. Spera di risolvere il problema domani o al massimo nei test del Qatar, ecco cosa ha detto “El Diablo”.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Test Sepang Day 2 MotoGP 2024

“Oggi siamo primi in velocità massima, ma non era questo il nostro obiettivo. La moto è molto veloce, ma dobbiamo ancora migliorare il nostro time-attack. Stiamo riscontrando piccoli miglioramenti, ma niente di eccezionale. Dobbiamo trovare una soluzione, soprattutto sul grip posteriore, dove penso che stiamo perdendo un po’ di terreno. Speriamo di poter fare un passo avanti domani e nei test del Qatar.”