MotoGP | Test Sepang Day 2, Bezzecchi: “Peccato per la scivolata”

MotoGP Test Sepang Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi si è detto soddisfatto del lavoro fatto nella seconda giornata di prove a Sepang.

Il pilota del VR46 Racing Team ha lavorato con la squadra sul setting della sua Ducati Desmosedici GP 23, lato guida c’è ancora da migliorare, mentre buono il primo time-attack, mentre una scivolata a fine turno non gli ha permesso di migliorare. Ecco cosa ha detto il “Bez” che ha chiuso nono a 0.733s dalla vetta occupata d Enea Bastianini.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 2 Test Sepang MotoGP 2024

“Sono dispiaciuto per il finale, la scivolata non ci voleva. Sono contento del lavoro fatto, abbiamo provato diverse cose e raccolto tante info. Non sono ancora completamente soddisfatto, perché a livello di guida posso ancora fare uno step. Non sono al 100%, ma abbiamo già qualche idea in mente per domani. Al momento, se le cose rimangono così, non penso faremo una simulazione di gara. Preferisco concentrarmi sulla messa a punto, ma non escludiamo di poter trovare qualche buona soluzione domani e cambiare così il nostro plan di lavoro.”

