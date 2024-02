MotoGP | Test Sepang Day 2, Di Giannantonio: “Siamo andati molto forte”

MotoGP Test Sepang Ducati VR46 Racing Team – Continua l’ottimo momento di Fabio Di Giannantonio, che risalito ieri a Sepang in sella alla Ducati Desmosedici ha subito ritrovato il giusto feeling.

Il pilota romano del VR46 Racing Team si è detto sorpreso in maniera positiva dopo che nella mattinata aveva accumulato ritardo a causa di due gomme anteriori di cui non era soddisfatto.

Nel pomeriggio con la squadra ha fatto una modifica che gli ha fatto fare un grande passo in avanti anche in termini di qualità. Ecco cosa ha detto “Diggia”.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 2 Test Sepang MotoGP 2024

“Sono sorpreso, in maniera positiva ovviamente, della giornata di oggi. In mattinata abbiamo fatto un po’ fatica, ho provato due gomme davanti e non ero completamente a mio agio alla guida. Abbiamo accumulato un po’ di ritardo sul plan, ma nel pomeriggio abbiamo provato una modifica che ci ha fatto fare un grande step in avanti anche in termini qualitativi. Siamo andati molto forte, abbiamo lavorato bene e ci siamo mossi nella direzione che volevamo. A livello di giro secco, forse ci manca qualcosina, ma non sono preoccupato. Sono davvero soddisfatto del passo e domani forse proveremo una simulazione di Sprint Race per chiudere questo test.”

5/5 - (15 votes)