MotoGP | Test Sepang Day 2: Bastianini in vetta, cinque piloti sotto al record

Test Sepang MotoGP 2024 – La seconda giornata di test IRTA al Sepang International Circuit ha visto in pista 23 piloti, 20 titolari e tre collaudatori.

Oltre all’assenza di Franco Morbidelli che a causa della caduta nei test di Portimao (avvenuta mentre guidava una Ducati Panigale V4R stradale, ndr) salterà anche i test del Qatar, si è aggiunta quella di Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), che dopo l’high-side di ieri è tornato a casa dolorante all’anca.

Così come avvenuto nella prima giornata, i piloti hanno cercato il time-attack ad inizio sessione e così come nel Day 1 il più veloce della mattinata malese è stato Jorge Martin (il suo miglior tempo è stato ottenuto con la vecchia carena, ndr), successivamente tutti i piloti hanno lavorato sul passo gara, per poi tornare ai time-attack nell’ultima ora, anche perchè il meteo malese non promette bene per il Day 3.

Il più veloce della giornata è stato Enea Bastianini, che ha portato la Desmosedici Factory in vetta con il crono di 1’57.134, nuovo record della pista malese.

Il #23 della Ducati chiamato a riscattare l’opaco 2023 ha avuto la meglio su Jorge Martin (Ducati Pramac), staccato di 0.139s, con il vice-campione del Mondo 2023 a sua volta davanti per 54 millesimi alla KTM RC16 di Brad Binder.

Il sud africano della casa austriaca precede l’Aprilia RS-GP di Aleix Espargarò e la Ducati Factory del due volte iridato della MotoGP Pecco Bagnaia. I primi cinque piloti hanno girato tutti sotto al record della pista che apparteneva a Bagnaia, 1’57.491.

Buona la prova di Fabio di Giannantonio, che ha chiuso sesto con all’attivo 54 giri e best-lap personale di 1:57.619 ottenuto al nono passaggio. Il pilota romano del VR46 Racing Team precede un ottimo Alex Marquez, autore di una simulazione di 10 giri (pari alla gara Sprint, ndr) molto veloce. In sette dei dieci giri completati lo spagnolo del Gresini Racing è stato più veloce del miglior crono firmato nella Sprint che aveva vinto.

Chiudono la Top Ten il rookie Pedro Acosta, ottavo con la KTM RC16 del Team GASGAS Tech3 (+0.592s), Marco Bezzecchi in sella alla Ducati Desmosedici GP 23 del VR46 Racing Team (caduto così come ieri a fine sessione mentre si stava migliorando, caduta senza conseguenze, ndr) e il migliore dei piloti Honda, Joan Mir, decimo a 0.738s dalla vetta.

Appena fuori dalla Top Ten Fabio Quartararo, che più volte ha provato a migliorarsi, perdendo però tutto al T3 e al T4, punti dove dovranno lavorare per essere a livello della concorrenza. “El Diablo” precede il connazionale Johann Zarco (Honda LCR) e il team-mate Alex Rins.

Giornata difficile da decifrare quella di Marc Marquez, che ha chiuso 14esimo a quasi un secondo dalla vetta. L’otto volte iridato è stato il più attivo con ben 72 giri percorsi e l’ex pilota della classe regina e ora reporter Simon Crafar, nell’ambito del programma ‘After The Flag’, ha detto che Marc Marquez sembra impegnato in qualche ‘giochetto’ strategico: “Va sempre largo all’ultima curva. Non è una cosa da otto volte iridato. Secondo me si sta nascondendo.”

Marquez è seguito da Jack Miller (KTM) e dalle Honda di Takaaki Nakagami (LCR) e Luca Marini (Repsol). Prima della pausa pranzo Marini aveva completato la più lunga serie di giri consecutivi fra tutti i piloti in pista, in totale tredici. Per dieci passaggi era rimasto sotto i due minuti. Nel GP della Malesia 2023, nella gara della domenica come nella Sprint del sabato, i quattro piloti della casa di Tokio ci erano riusciti solo in due giri. Progressi dunque per la Honda rispetto al 2023, ma c’è ancora del gap da recuperare sulla concorrenza.

Aleix Espargarò a parte, giornata difficile per l’Aprilia che piazza Maverick Vinales in 18esima posizione e Miguel Oliveira in 19esima. Dietro di loro solo Augusto Fernandez (KTM GASGAS Tech3) e i tester di Yamaha, Aprilia e Ducati, Cal Crutchow, Lorenzo Savadori e Michele Pirro.

Test Sepang MotoGP Day 2 – I tempi finali

Official Sepang MotoGP records

Il record della pista fino ad oggi apparteneva a Francesco Bagnaia che nel 2023 aveva fermato il crono sul 1’57.491 )(battuto oggi dai primi cinque piloti, ndr). Il giro più veloce in gara è invece di Alex Marquez, 1’58.979 fatto registrare nel 2022

Best lap: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 1’57.491 (2023)

Date test invernali MotoGP 2024

SEPANG

Test ufficiale pre-campionato: martedì 6 – giovedì 8 febbraio

QATAR

Test ufficiale pre-campionato: lunedì 19 – martedì 20 febbraio

JEREZ

Test ufficiale: lunedì 29 aprile

MUGELLO

Test ufficiale: lunedì 3 giugno

MISANO

Test ufficiale: lunedì 9 settembre

Date test Moto3 e Moto2 2024

JEREZ

Test ufficiali Moto2 e Moto3: giovedì 28 febbraio – venerdì 1 marzo

PORTIMAO

Test privato Moto3: giovedì 22 – venerdì 23 febbraio

Test privato Moto2: sabato 24 – domenica 25 febbraio

