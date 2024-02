MotoGP | Test Sepang Day 1, Raul Fernandez torna a casa dopo l’high-side

MotoGP Test Sepang Aprilia Trackhouse Racing – E’ durato poco l’entusiasmo di Raul Fernandez, tornato in pista a Sepang per la prima tre giorni di test IRTA del 2024.

Il pilota del Team Trackhouse Aprilia è stato vittima di un brutto high-side alla curva 11 e nonostante sia poi tornato in sella, ha poi deciso insieme ai medici di tornare a casa.

Fortunatamente non ci sono danni gravi, ma per non rischiare gravi lesioni al bacino/anca, già contusi in modo piuttosto grave, dovrà tornare a casa e riprendersi per essere pienamente in forma per i test in Qatar.

Dichiarazioni Raul Fernandez Caduta Test Sepang MotoGP 2024

“Prima di tutto vorrei chiedere scusa ad Aprilia e al Trackhouse Racing MotoGP Team. Questa mattina nei miei primi giri ho avuto una brutta caduta a causa delle condizioni della pista. Onestamente, non mi aspettavo che arrivasse. Ma a causa di quell’incidente non potrò continuare questo test qui a Sepang. Mi dispiace davvero, perché non avremo la possibilità di continuare a capire meglio la nuova moto e di imparare come ci si sente. Per me adesso sarà importante recuperare bene e riposare. Guidare la moto in questo modo non è sicuro, quindi devo concentrarmi sul mio recupero e cercare di essere al 100% nei test in Qatar per fare tutto il lavoro che avevamo programmato di fare qui. Ancora una volta, voglio chiedere scusa ad Aprilia e al team.”