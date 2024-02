MotoGP | Test Sepang Day 1, Quartararo: “Abbiamo lavorato su elettronica e setting”

MotoGP Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha dedicato la prima giornata di prove a Sepang all’elettronica e al setting.

Il #20 della Yamaha ha percorso 46 giri nel corso del Day 1 e ha fatto segnare il best-lap personale di 1’58.228 al giro 36/46, conquistando il terzo posto, a soli 0.277s dalla vetta.

L’iridato 2021 della Top Class si è detto soddisfatto del lavoro svolto e anche domani si concentrerà su questi aspetti.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Test Sepang Day 1 MotoGP 2024

“Mi sono sentito benissimo! Fondamentalmente oggi non abbiamo testato nuovi elementi. Ho testato molto l’elettronica e le regolazioni della moto. Dall’esterno non si vede bene cosa ho provato, ma è stata una giornata positiva. Domani lavoreremo in modo simile e penso che sia molto importante per noi rimanere concentrati, perché sento che abbiamo il potenziale, ma dobbiamo ancora trovarlo. Il piano per domani è lo stesso di oggi: cercare di trovare il miglior set-up dell’elettronica e provare anche a trovare il miglior setting della moto. Questo sta cambiando a causa della nuova aerodinamica, dobbiamo regolare il bilanciamento della moto. Ma sono abbastanza contento di come stiamo lavorando nella squadra.”