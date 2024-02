MotoGP | Test Sepang Day 1, Marc Marquez: “Giornata strana e frenetica”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha avuto diversi problemi nella prima giornata di test IRTA MotoGP al Sepang International Circuit.

L’otto volte iridato ha avuto due problemi di natura tecnica che hanno rallentato il lavoro e poi una quasi caduta nel corso della sessione.

In molti lo avevano dato come caduto, ma il #93 del Gresini Racing è riuscito a “salvare” la caduta, andando poi largo in pista. Nonostante questo è riuscito a centrare il nono tempo a 0.670s dalla vetta occupata da Jorge Martin.

Dichiarazioni Marc Marquez Test Sepang Day 1 MotoGP 2024

“È stata una giornata molto strana e frenetica. È stato un problema dopo l’altro, ma il team lo ha risolto in modo molto professionale.” – ha detto così come riportato da Speedweek.com – “Tutto quello che può succedere è successo oggi. Ma non sono stato in grado di prendere confidenza con la moto. Mio fratello non ha avuto problemi, la squadra non ha mai avuto problemi nemmeno nel 2023. Sono tornato quattro volte tramite la strada di servizio, ma hanno fatto un ottimo lavoro. Oggi ho lavorato un po’ anche sulle pedane. Il piano sarebbe stato quello di adattare anche il manubrio, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo lavorato molto anche sul freno posteriore, oltre che su quello anteriore. Questo è un aspetto a cui attribuisco grande importanza. Ora si tratta di capire lo stile di guida, come devo adattarmi e anche come deve essere adattata la moto. Il segreto della Ducati è che si prendono cura di tutte le moto. Certo, sono stati ai box più a lungo con le moto ufficiali. Ma se hai problemi, si prendono cura di tutte le moto.”

Dichiarazioni Marc Marquez Differenze con Valencia Test Sepang Day 1 MotoGP 2024

“La moto è completamente diversa. Se una moto funziona per un pilota, di solito si adatta abbastanza bene a tutte le piste. Ma qui a Sepang ho sempre faticato in passato. Non è come a Valencia, in alcune curve sono veloce come gli altri piloti, in altre no. Ho fatto molti giri, ma non sono stati buoni giri in termini di qualità. Ma abbiamo ancora due giorni, non cambieremo molto. Ero abituato alla Honda e con la Ducati devi guidare in modo completamente diverso per raccoglierne i frutti. Si tratta di linee completamente diverse, al mattino ho guidato come con la Honda, la moto ha traballato in modo massiccio. Nel pomeriggio l’ho capito meglio. Se devo fare un paragone, Valencia è stata ovviamente migliore. Era una giornata normale, senza problemi. Oggi mi sono chiesto, dove sono finito? Non ho preso ritmo. Solo l’ultima ora del pomeriggio è andata bene. Bisogna essere pazienti, sono rilassato. Ho ancora bisogno di tempo per capire la moto ed essere più vicino ai migliori. Anche il mio tecnico Frankie deve capirmi e io devo capire Frankie allo stesso modo.”

4.5/5 - (2 votes)