MotoGP | Test Sepang Day 1, Bezzecchi: “Soddisfatto del passo”

MotoGP Test Sepang Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi è tornato in pista a Sepang per la prima delle tre giornate di test organizzate dall’IRTA.

Il pilota del VR46 Racing Team è tornato in sella alla sua Ducati con un casco speciale, ispirato alla canzone “Ricominciamo” di Adriano Pappalardo.

Il “Bez” ha chiuso il Day 1 in ottava posizione a 0.654s dalla vetta. Per lui anche una scivolata alla curva 4 avvenuta a fine sessione senza conseguenze.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Test Sepang MotoGP 2024

“Prima di tutto sono davvero felice di essere tornato in pista con i nuovi colori del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. La giornata non è stata male, ho fatto un buon lavoro con tutta la squadra e siamo riusciti a sistemare alcuni aspetti della moto. A livello di guida, al test di Valencia, non ero stato perfetto e dovevamo fare qualche step in avanti. Non ho provato il tempo sul giro secco, ma il passo non era male e sono soddisfatto. Domani continueremo in questa direzione, faremo qualche altra modifica e poi ci aspetta il primo time attack anche per capire il nostro reale livello.”

