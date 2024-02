MotoGP | Test Sepang Day 1, Acosta: “Non ho cercato il tempo”

MotoGP Test Sepang GASGAS Tech3 – Pedro Acosta dopo aver chiuso in testa lo shakedown, ha impressionato anche nel primo giorno di test IRTA a Sepang.

Il neo campione del mondo della Moto2 ha infatti ottenuto il secondo tempo, un tempo arrivato senza essere cercato, visto che con la squadra ha lavorato soprattutto sul setting per migliorare il giù buono passo gara.

Per il #31 anche la maggiore velocità massima di 336,4 km/h, a pari merito con Luca Marini e Jorge Martin, oltre a chiudere la giornata come pilota più veloce nel settore 3.

Dichiarazioni Pedro Acosta Test Sepang Team Tech3 MotoGP 2024

“Anche se alla fine abbiamo fatto un buon tempo, non era il nostro obiettivo principale, ma ci siamo orientati di più a provare diverse parti e setting. È stata una buona giornata, perché abbiamo migliorato il nostro ritmo, e anche il modo in cui sto guidando con gomme usate, un punto davvero importante per le gare. Avevo alcune parti che mi avevano chiesto di provare, abbiamo fatto un paio di giri per raccogliere i dati. È stato bello poter portare a termine un po’ di lavoro per la squadra e aiutare il più possibile.”

