MotoGP | Test Sepang, Bastianini: “Sono fiducioso e pronto a tornare in pista”

Test Sepang MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini tornerà da domani in pista a Sepang, circuito che nel 2023 gli ha regalato l’unica vittoria di una travagliata stagione.

Il #23 della Ducati non vede l’ora di scendere in pista per una tre giorni di test che sarà molto importante per iniziare col piede giusto la stagione 2024.

La “Bestia” punta a dimenticare un 2023 costellato da infortuni ed è fiducioso dopo la prima presa di contatto di Valencia.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview Test Sepang MotoGP 2024

“Sono davvero contento di ricominciare. Durante l’inverno mi sono impegnato molto per riuscire a tornare fisicamente al 100% prima del test di Sepang. La settimana scorsa sono stato anche a Portimao insieme ad altri piloti Ducati per allenarmi con la mia Panigale V4S e ora sono davvero pronto! Nel test di Valencia avevo avuto riscontri positivi e la nuova moto mi era piaciuta da subito. Qui proveremo delle novità, ma in generale sono fiducioso. Saranno tre giornate molto importanti e mi impegnerò al massimo.”

