MotoGP | Test Qatar Day 2, Marini: “Abbiamo raccolto molti dati”

MotoGP Test Qatar Repsol Honda – Luca Marini sta continuando a raccogliere dati importanti per poi cercare di migliorare la Honda RC213V.

Il neo acquisto della casa giapponese ha portato avanti tutto il programma di lavoro, anche se ad inizio giornata ha perso tempo a causa di un grande cambiamento sulla moto.

La prestazione è ancora lontana dai migliori, ma la Honda (così come la Yamaha, ndr) può contare sulle concessioni in fascia “D” e con queste cercherà di recuperare il terreno perduto.

Marini ha completato 60 giri portando il suo totale dei due giorni in Qatar a 111 giri. Chiudendo con il miglior tempo di 1’52.677, ha chiuso la serata alle spalle del compagno di squadra Joan Mir.

Dichiarazioni Luca Marini Test Qatar Day 2 Honda Repsol MotoGP 2024

“Questo test ci ha permesso di capire tante cose e abbiamo potuto provare tutto quello che era in lista per noi e per HRC. Oggi abbiamo fatto un grande cambiamento sulla moto che ci ha fatto perdere un po’ di tempo nella prima ora. Anche così siamo riusciti a raccogliere molti dati e possiamo prepararci bene per il GP. Ogni giorno sono riuscito a migliorare il mio feeling con la moto ma dobbiamo ancora lavorare un po’ per migliorare la nostra prestazione sul giro.”

4.7/5 - (42 votes)