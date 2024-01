MotoGP | Capirossi: “Marquez ultimo grande fenomeno insieme a Rossi e Biaggi”

MotoGP Ducati Gresini – Loris Capirossi è stato uno dei principali protagonisti del Motomondiale dagli anni ’90 ed ha vissuto una lunga carriera, chiusa nel 2011.

Il pilota di Castel San Pietro Terme, nato il 4 aprile 1973, ha vinto tre titoli, iridati, due in 125cc nel 1990 e 1991 e uno in 250cc nel 1998.

Ad oggi lavora ancora nel paddock della MotoGP ed è tutt’ora il più giovane vincitore del titolo Mondiale della classe leggera.

In un’intervista concessa a Relevo.com ha parlato dell’arrivo di Marc Marquez in Ducati Gresini, di Giacomo Agostini e dei suoi rivali Max Biaggi e Valentino Rossi.

Dichiarazioni Loris Capirossi su Marc Marquez in Ducati Gresini

“Non vedo l’ora che inizi il campionato. Ci sono stati molti cambiamenti, soprattutto quello di Marquez, che lascia la Honda. Vorrei che Fausto (Gresini, ndr) fosse con noi, perché vedere Marc nel team di Faenza, da Gresini, è qualcosa di meraviglioso, di grande. Inoltre, i due fratelli sono lì, quindi penso che abbiano un’ottima squadra per la prossima stagione. Sarà diverso, perché sì, è vero che Marquez non avrà la moto ufficiale, ma è sempre protagonista. Darà spettacolo, ne sono convinto. Un campione è sempre un campione. È vero che ha avuto molti problemi fisici al braccio, ma ora sembra che stia tornando ad essere competitivo. Questo è fantastico per il campionato. A livello fisico lo vedo bene, non so se è al 100%, ma molto bravo, con buone sensazioni. Forse, negli ultimi due anni ha sofferto anche della mancanza di competitività della Honda. Penso che questo cambio di scenario sarà un bene per lui per continuare a mostrare che star è. Probabilmente è uno dei grandi talenti del paddock, probabilmente il migliore. Non ha dimenticato di vincere, ne sono convinto.”

Dichiarazioni Loris Capirossi su Max Biaggi, Valentino Rossi e Marc Marquez

“Io e Max (Biaggi) abbiamo iniziato insieme. Abbiamo corso in 250, 500… Poi è arrivato Valentino (Rossi), che è diventato rapidamente il padrone di tutto. Sono sempre rimasto fuori dalla loro rivalità. Li osservavo, imparavo da loro e cercavo di avere un buon rapporto con entrambi. Due piloti diversi: Biaggi con talento e personalità un po’ più taciturna; Rossi era una star totale a cui piaceva sempre scherzare. Forse, insieme a Marc, abbiamo parlato degli ultimi due grandi fenomeni, ma per me è stato un onore gareggiare con tutti loro. Sì, hanno vinto più di me, anche se molte volte sono riuscito a batterli.”

Dichiarazioni Loris Capirossi su Giacomo Agostini e Marc Marquez

“Con Giacomo (Agostini) abbiamo parlato di Valentino (Rossi), di quello che Marquez può fare adesso, di Pecco (Bagnaia)… È molto rispettoso delle star del momento, ma quando parla di Marc… Quando parla di Marc si ferma e dice che è un fenomeno capace di vincere in più modi. Molto poco ortodosso e versatile. Esattamente, è di questo che stiamo parlando. Ti dirò la verità. Giacomo è preoccupato perché dice che questo ragazzo potrebbe portargli via il suo record (quindici mondiali in tutte le categorie; lo spagnolo ne ha otto in totale, un titolo in meno di Rossi). Scherzi a parte, Marc è un pilota viscerale, nel cuore, che si spinge sempre al limite. A tutto questo si aggiunge la sua enorme qualità. È, forse, quello che più assomiglia ai geni di quel tempo. Non ha paura di niente, ma è un ragazzo intelligente, che sa e padroneggia tutto. È attento, saggio, sa quello che vuole. Ha tutto.”

