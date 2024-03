MotoGP | Tardozzi (Ducati): “Marc Marquez con Bagnaia? Possibile”

Ducati MotoGP – In Qatar la Ducati ha centrato la prima doppietta della stagione tra Sprint Race (andata a Martin) e gara “lunga” della domenica (vinta da Pecco Bagnaia).

Molti riflettori erano però puntati su Marc Marquez che al debutto in gara con la Ducati del Gresini Racing ha colto un quinto posto al sabato e un quarto la domenica.

Un weekend intelligente quello dell’otto volte iridato che su una pista non tra le sue preferite, ha portato a casa un bel bottino.

Il Team Manager Ducati Davide Tardozzi in un’intervista rilasciata ad AS.com ha parlato della possibilità che il #93 approdi il prossimo anno nel Team ufficiale, non chiudendo le porte.

Dichiarazioni Davide Tardozzi GP Qatar MotoGP 2024

“La vita è bella, se vinci. Pecco (Bagnaia) è stato fantastico. Sabato ha sofferto per le vibrazioni, che provenivano dal posteriore dovute dalla turbolenza delle scie, che sono un problema perché alzano la temperatura della gomma anteriore. Era fondamentale partire bene e sabato sera ci aveva detto che sarebbe partito in testa e se ne sarebbe andato, come ha fatto.”

Dichiarazioni Davide Tardozzi Debutto Marc Marquez Ducati GP Qatar MotoGP 2024

“E’ stato Smart! Ha fatto quello che doveva fare. Marc arriverà nelle posizioni in cui si disputano le gare. E’ un pilota che vincerà le gare e forse sarà in grado di lottare per il campionato”.

Dichiarazioni Davide Tardozzi Possibile Approdo Team Uffiicale Ducati Marc Marquez

“Sicuramente anche Marquez può entrare nella lotta per essere compagno di squadra di Pecco, ma non abbiamo fretta. Non so quando verrà presa questa decisione. Marquez è un grande Campione”.

4.6/5 - (41 votes)