MotoGP | Capirossi: “Bene Marc Marquez, Bezzecchi tornerà al Top, Acosta un fenomeno”

MotoGP 2024 – Loris Capirossi non si perde una gara del Motomondiale da anni. Dopo aver appeso il casco al “chiodo” nel 2011 è sempre stato in “pista” nella Direzione Gara della MotoGP.

Il tre volte iridato (125cc nel 1990 e nel 1991 e 250cc nel 1998, ndr) intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato del debutto di Marc Marquez sulla Ducati (in Qatar un quinto posto nella Sprint Race e un quarto nella gara “lunga” della domenica, ndr) delle difficoltà di Marco Bezzecchi che ancora non si trova con la Ducati Desmosedici GP23 e della crisi Yamaha, che rischia di perdere Fabio Quartararo.

Dichiarazioni Loris Capirossi su Marc Marquez in Ducati Gresini MotoGP 2024

“L’ho visto tranquillo, sorridente. Ha fatto un fine settimana perfetto, senza errori. Sia nella Sprint che in gara è arrivato a pochi secondi dal vincitore. Appena avrà un po’ più di padronanza della squadra e del mezzo sarà molto forte. E non servirà tanto tempo, tra un paio di gare sarà pronto.”

Dichiarazioni Loris Capirossi su Marco Bezzecchi MotoGP 2024

“Ha fatto quello che si sentiva (ha rifiutato Pramac e una Desmosedici Factory per rimanere con la squadra di Valentino Rossi seppure con una moto vecchia di un anno, ndr). Adesso sta un po’ faticando con la moto del 2023. Ma è una questione di adattamento, perché con quella moto Di Giannantonio è andato bene. Chi va forte non va forte per caso. E il Bez l’anno scorso è andato molto forte. Ha solo bisogno di capire un po’ meglio questa GP23.”

Dichiarazioni Loris Capirossi su Fabio Quartararo e Yamaha MotoGP 2024

“E’ un pilota intelligente, crede molto nella causa Yamaha. Poi, non è che ci siano 2000 posti disponibili, ci saranno tanti cambi nel corso della stagione: essendo lui uno dei più forti, Yamaha farà molto bene a tenerselo stretto.”

Dichiarazioni Loris Capirossi su debutto rookie Pedro Acosta MotoGP 2024

“Ha tanto talento, ha già vinto due Mondiali di certo non per caso, ora ha bisogno di un po’ di esperienza in più, ma va forte, molto forte. Domenica ha dato spettacolo. Ed è molto bello vedere che arrivano giovani capaci di mettere un po’ di pepe sulla coda dei più esperti. La sua forza è anche quella di essere semplice, molto tranquillo. Ed è anche questo aspetto che secondo me lo rende così bravo. Pedro poi piace, è simpatico a tutti, e non è molto facile quando vinci spesso.”

