MotoGP | Marc Marquez: “Rossi o Lorenzo? Dico che…”

MotoGP – Marc Marquez intervistato da Canal+ ha risposto a domande non solo di motociclismo ma anche di altre discipline.

L’otto volte iridato che ha chiuso il primo weekend di gara in Qatar in sella alla Ducati Gresini con un quinto posto nella Sprint Race e un quarto nella gara lunga della domenica, ha risposto a domande su ex compagni di squadra come Jorge Lorenzo e su colleghi come Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo.

Tra le varie domande anche chi preferisse tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi e la risposta ha sorpreso i più. Ecco cosa ha detto così come riportato da Motosan.es.

Dichiarazioni Marc Marquez su Calcio

“Real Madrid o Barcellona? Difficile ma scelgo Barcellona. Mbappé o Haaland? Forse Mbappé. Sembra che stia andando a Madrid, non è vero? Certo? Sono un tifoso del Barcellona, non voglio.”

Dichiarazioni Marc Marquez su Circuito Preferito

“Le Mans o Sachsenring? Sachsenring.” – ha risposto, una pista dove ha vinto molto in passato.”

Dichiarazioni Marc Marquez su Jorge Lorenzo Vs Valentino Rossi

“Lorenzo o Rossi? Rossi ha più titoli.” – è’ stata l’unica cosa che ha detto quando ha sentito la domanda, senza entrare nei particolari.

Dichiarazioni Marc Marquez su Pecco Bagnaia Vs Fabio Quartararo

“Scelgo Bagnaia perché ha più mondiali, ma Quartararo ha un grande talento. Ma questo è come mettermi un coltello al collo” – ha risposto a quest’ultima domanda con una risata, poiché è difficile scegliere tra due opzioni così buone.

4.5/5 - (2 votes)