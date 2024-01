MotoGP | Miguel Oliveira: “Colori entusiasmanti per Aprilia Trackhouse”

MotoGP Aprilia TrackHouse – Miguel Oliveira è stato presentato oggi come rider del Trackhouse Racing MotoGP Team.

Il pilota portoghese sarà in sella all’Aprilia RS-GP per il secondo anno consecutivo e cercherà di dimostrare il suo valore, cosa che a causa di molti infortuni non ha potuto fare nella scorsa stagione.

In Top Class vanta cinque vittorie e il 23 agosto 2020 ha vinto la sua prima gara in MotoGP in Austria, al GP di Stiria, diventando il primo pilota portoghese a conquistare una vittoria nella classe regina.

Dichiarazioni Miguel Oliveira Presentazione Aprilia Trackhouse MotoGP 2024

“Sono ovviamente molto felice di essere negli Stati Uniti per lanciare questa squadra americana in MotoGP. È un grande piacere far parte della famiglia Trackhouse. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione, nuovi colori, colori entusiasmanti, molto audaci e competitivi. Non vedo l’ora di salire sulla nuova moto durante i test tra pochi giorni e di iniziare la stagione.”

Foto Gallery Aprilia Trackhouse 2024 Miguel Oliveira e Raul Fernandez

