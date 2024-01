MotoGP | Schwantz: “Troppa elettronica, Marc Marquez ancora competitivo”

MotoGP Ducati Gresini – Kevin Schwantz, Campione del Mondo 500cc nel 1993, ha parlato dell’evoluzione della Top Class (ora MotoGP, ndr) e di Marc Marquez.

Il texano intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha detto che l’evoluzione delle moto ha portato troppa elettronica ed ha parlato anche del passaggio di Marc Marquez dalla Honda Factory alla Ducati del Team Gresini. Ecco cosa ha detto l’iconico #34.

Dichiarazioni Kevin Schwantz Elettronica MotoGP 2024

“Penso che la gara sia super competitiva quando vedi che il distacco tra il primo e l’ultimo dei piloti MotoGP è inferiore ai due secondi. Sono tutti così vicini. Credo anche che l’elettronica abbia tolto un po’ di spazio alle corse. Sia chiaro: i piloti sono bravi come non lo sono mai stati. Eppure, oggi, le moto sono un po’ più indulgenti da guidare. E penso che lo sviluppo si sia spinto così lontano da consentire all’elettronica di incidere sulle corse. Questo è ciò che consente al normale consumatore o anche a me stesso di poter uscire e godermi quelle motociclette. Il controllo della trazione, il controllo dell’impennata, l’Abs, tutto ciò che c’è elettronicamente su una moto ora aiuta davvero il consumatore medio e spiega quanto sia sicuro guidare una moto.”

Dichiarazioni Kevin Schwantz su Marc Marquez in Ducati MotoGP 2024

“Credo che Marquez sarà ancora competitivo. È difficilissimo per un pilota quando non guida la moto. La percezione della velocità cambia così tanto. Devi tornare indietro, devi costruire quella sensazione e devi rendertene conto. All’inizio di questa stagione, Marquez ha cercato di forzare ancora la situazione e far accadere le cose invece di essere calmo e correre come sappiamo. Di sicuro tornerà a disporre di una buona moto. Riacquisterà un po’ della sua fiducia. Quindi penso che Marquez possa ancora vincere.”

Dichiarazioni Kevin Schwantz su Penalità MotoGP

“Per me è semplice: bisogna intervenire quando due moto si toccano tra loro, penalizzando i piloti. Il motociclismo non è uno sport di contatto.”

