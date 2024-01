SBK | Anthony Gobert in fin di vita

Superbike – Anthony Gobert è in fin di vita. Ad annunciarlo sui social uno dei fratelli, Aaron Gobert.

L’ex pilota di Superbike, Motomondiale e 8 ore di Suzuka, 48 anni, ha scritto pagine memorabili e indelebili. Con la sua guida funambolica ha emozionato migliaia di appassionati.

La vita di Anthony dopo le corse è stata piuttosto travagliata, nel 2019 come scrive la Gazzetta dello Sport, finì in terapia intensiva dopo essere stato colpito con una mazza da baseball nella sua dimora. Un regolamento di conti in seguito a una rissa in cui era stato coinvolto Gobert dopo la cena in un ristorante. Sempre la Gazzetta parla di abusi di droga e alcol che hanno condizionato negativamente la carriera di questo pilota così fragile.

Dichiarazioni Aaron Gobert su Anthony Gobert in fin di vita

“È con tristezza che dobbiamo annunciare che Anthony è attualmente ricoverato in cure palliative e si trova nelle fasi finali della sua vita a seguito di una breve malattia. Siate consapevoli che forniremo eventuali aggiornamenti disponibili in seguito. Durante questo periodo difficile, i video di Anthony distribuiti durante quello che è stato un periodo estremamente difficile della sua vita sono profondamente preoccupanti. Tuttavia, a nome di Anthony, dobbiamo ringraziare i suoi numerosi sostenitori lungo tutta la sua carriera automobilistica.”

