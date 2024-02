MotoGP | Rivola (Aprilia): “Interessati a Bastianini e Bezzecchi”

Aprilia MotoGP 2024 – L’amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola ha parlato dopo i test malesi delle prestazioni dei suoi piloti (nella foto Aleix Espargarò, ndr) e di quelli del Team SAT Trackhouse.

Rivola ha rivolto un pensiero anche al mercato piloti, visto che alla fine del 2024 scadranno i contratti della maggior parte della griglia, big compresi.

In quest’ottica ha parlato di Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, che potrebbero lasciare la Ducati per approdare alla casa di Noale.

Dichiarazioni Massimo Rivola Prestazioni Aprilia Test Sepang MotoGP 2024

“Sono stati test molto intensi – ha detto Massimo Rivola alla Gazzetta dello Sport – per la prima volta avevamo sei RS-GP24 e 4 RS-GP23 in pista e il lavoro è stato notevole. Il livello è molto alto, però siamo abbastanza soddisfatti. Vinales e Espargarò, sono stati competitivi con una moto ancora tutta da sviluppare. Dobbiamo essere fiduciosi perché negli anni scorsi un passo in avanti lo abbiamo sempre fatto. Poi, giustamente, ci sono gli altri. KTM credo abbia già una moto matura, Acosta impressiona, ma non è una sorpresa. Le giapponesi durante l’anno sapranno sfruttare bene le concessioni. E Ducati, ovviamente, è il riferimento. Detto che la Ducati è il riferimento e convinto che noi abbiamo fatto un passo avanti: sarà una bella mischia, con le Ducati ufficiali, e magari Marquez, molto molto forti. Ma noi ci siamo. Ci divertiremo. In qualche pista ce la giocheremo, in altre meno. S’è lavorato per migliorare dove prima faticavamo, sulle piste stop and start. Il tutto però conservando la scorrevolezza che avevamo a Montmelò e a Silverstone. Il pericolo è che la coperta sia troppo corta.”

Dichiarazioni Massimo Rivola Interesse Bastianini Bezzecchi MotoGP

“All’Africa Eco Race sapevo che avere due piloti italiani avrebbe creato interesse, non avrei mai creduto così tanto. Bravissimo Jacopo (Cerutti, il vincitore, ndr ), e bravissimi tutti: l’accoppiata italiana ha avuto una risonanza impensabile. Il che ci fa riflettere. Non ho mai nascosto l’interesse per Bastianini, anche pensando alla sua condizione: è minacciato da Marquez, da Martin. E di sicuro c’è Bezzecchi che ha impressionato. Marquez in Ducati? Mi aspetto che vinca. O che sia sempre in lotta con Bagnaia, Martin.”

