MotoGP | In KTM impressionati da Pedro Acosta

MotoGP Test Sepang GASGAS Tech3 – Pedro Acosta ha impressionato per velocità, padronanza e feedback nel suo debutto in MotoGP.

Nei sei giorni di test di Sepang (di cui tre di shakedown, ndr) l’iridato 2021 della Moto3 e 2023 della Moto2, si è comportato come un veterano al box della KTM, meravigliando lo stesso staff della casa austriaca, tra questi il boss di KTM Motorsport Pit Beirer e il Team Manager Francesco Guidotti.

Adesso c’è bisogno di una conferma nei prossimi due giorni di test in Qatar (il 19 e 20 febbraio, ndr) e nelle prima gare della MotoGP 2024 in programma il 10 marzo sempre al Lusail International Circuit.

Dichiarazioni Pit Beirer KTM Motorsport boss su Pedro Acosta Test Sepang MotoGP 2024

“Un talento naturale, anche nella galleria del vento” – ha detto Beirer così come riportato da Speedweek.com – “Di solito, devi spiegare al pilota cosa fare e cosa non fare. Pedro sale sulla moto e fa tutto alla perfezione. Il suo tempo sul giro è stato impressionante, così come il modo in cui si è rivolto agli ingegneri. Forse per noi è stato ancora più impressionante della sua velocità.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti su Pedro Acosta Test Sepang MotoGP 2024

“Ha stupito tutti, me compreso” – ha detto Guidotti – “Non si tratta solo di prestazioni e velocità, ma anche di commenti tecnici. Era come se conoscesse la moto da molto tempo.”

