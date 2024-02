MotoGP | KTM, Guidotti: “Utilizzeremo il telaio in carbonio provato da Pedrosa a Misano”

MotoGP KTM Factory Racing 2024 – Francesco Guidotti, Team manager KTM Factory, ha dichiarato durante la presentazione avvenuta pochi giorni fa che l’obiettivo è battere la Ducati, o quanto meno provarci.

La RC16 lo scorso anno ha vinto due gare Sprint, ma non è mai riuscita a trionfare nella gara “lunga” della domenica. Per quanto riguarda il telaio, la scelta è caduta su quello in carbonio utilizzato dal tester di lusso Dani Pedrosa a Misano, mentre nei prossimi due giorni di test in programma il 19 e 20 febbraio in Qatar, andranno decise le specifiche del motore e alcuni dettagli aerodinamici, tra cui il parafango con l’ala (vedi foto).

Ecco cosa ha detto a tal proposito Guidotti, che è rimasto impressionato anche dalle performance del rookie Pedro Acosta, che ha stupito tutti non solo per la velocità, ma anche per i feedback.

Dichiarazioni Francesco Guidotti Team Manager Red Bull KTM Factory Racing Scelte KTM RC16 2024

“KTM ha fatto un lavoro incredibile. Non dobbiamo cercare scuse, siamo migliorati e dobbiamo cercare di battere la Ducati, anche se non sarà facile batterli. Il telaio sarà lo stesso che abbiamo usato nelle ultime cinque gare. Siamo stati coraggiosi ad utilizzarlo a fine stagione dopo un breve test e una wildcard per Dani Pedrosa a Misano. Avevamo bisogno di fare esperienza con lui e sappiamo che il miglior test è sempre durante un weekend di gara. I piloti ufficiali erano molto contenti. Dobbiamo decidere invece le specifiche del motore e, naturalmente, alcuni dettagli aerodinamici. Per quanto riguarda le wild card ne avremo sei disposizione, ma non è detto che le utilizzeremo tutte. Stiamo pianificando alcune wildcard con Pol Espargarò e Dani Pedrosa, ma non abbiamo ancora deciso nello specifico.”

