MotoGP | Quartararo spiega l’importanza del mental coach

MotoGP Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo nel podcast ufficiale della MotoGP ha parlato dell’importanza della figura del mental coach.

L’iridato 2021 della MotoGP ha passato una stagione veramente difficile a causa della scarsa competitività della Yamaha e proprio in quei frangenti (ma non solo, ndr) è molto importante poter contare sul mental coach.

Quartararo ha chiuso un 2023 da dimenticare in 10° posizione, lontanissimo dalla vetta e senza neanche una vittoria. Ecco cosa ha detto il #20 della casa dei Tre Diapason.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Importanza Figura Mental Coach MotoGP

“Mi arrabbio molto velocemente per tutto e urlo, quindi lavorare con un mental coach mi ha aiutato nella vita di tutti i giorni e anche nel trattare con i meccanici. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno, ma è vero che alzare la voce non aiuta a capire cosa sta succedendo. È importante sapere come identificare ciò che non funziona. Non basta lamentarsi, perché chi deve lavorare sulla moto non sa come affrontare i problemi. È importante saper identificare i punti deboli, che si tratti di curve, frenate o mancanza di grip. È una delle lezioni che ho imparato e mi sono permesso di mantenere un approccio positivo nelle situazioni critiche. È nei momenti più bui che impariamo. Quando si vince tutto va bene, ma è quando ci sono problemi che metti in discussione le cose. Con la pace della mente, si può superare tutto.”