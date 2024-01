MotoGP | Nadia Padovani (Gresini): “Con Marc Marquez lotteremo per il Mondiale”

MotoGP Ducati Gresini – L’arrivo di Marc Marquez in Ducati “sponda” Gresini, ha riacceso gli animi di appassionati e addetti ai lavori.

L’otto volte iridato ha scelto la moto di Borgo Panigale per tentare l’assalto al nono titolo (andrebbe a pareggiare i conti con Valentino Rossi, ndr) e in molti credono che possa farcela, tra questi ovviamente anche Nadia Padovani.

La vedova del compianto Fausto Gresini ha parlato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport e ha detto che il Team può ora puntare al titolo e che Fausto avrebbe ingaggiato lo spagnolo.

Ricordiamo che la presentazione del Team è in programma il prossimo 20 gennaio al Cocoricò di Riccione una delle discoteche più famose non solo della Riviera Romagnola ma anche d’Italia.

Dichiarazioni Nadia Padovani Team Owner Presentazione Cocoricò

“Ho voluto io farla lì, nel cuore della Romagna, perché siamo un team molto ancorato alla nostra terra e perché mi piace la piramide illuminata: amo i colori, le cose illuminate e tecnologiche, come le strutture antiche. Lo scorso anno eravamo alla Darsena del Sale a Cervia, ora ho scelto il Cocoricò, che è anche la discoteca dove andavo a ballare negli anni Novanta.”

Dichiarazioni Nadia Padovani Team Owner Team Gresini Ingaggio Marc Marquez

“Occhi puntati addosso? Anche se non sono ancora entrata in quest’ottica, visto che Marc lo abbiamo avuto solo nei test a Valencia e da quel momento non ho più avuto contatti con lui. Per noi è una situazione molto importante, non è mai successo che un personaggio così, un otto volte campione del mondo, decidesse di correre per un team indipendente. È una bella sfida. Ci sono momenti in cui mi sembra ancora irreale.”

Dichiarazioni Nadia Padovani Team Owner Team Gresini Incontro Marc Marquez

“E’ stato molto bello, si è presentato in modo tranquillo e umile. Ti aspetti chissà cosa da uno che ha vinto tanto, invece è stato l’opposto. Anzi, era anche un po’ agitato, ansioso di salire in sella per la prima volta sulla sua nuova moto. Credo che questo tipo di nervosismo accomuni tutti i piloti all’inizio di una nuova avventura.”

Dichiarazioni Nadia Padovani Team Owner Team Gresini Test Valencia Marc Marquez

“Ero nel box ad aspettare che si togliesse il casco dopo la prima uscita, volevo vedere la prima espressione scendendo dalla moto. Ho visto quel sorrisetto dei suoi e mi sono detta: ‘Ok, ci siamo’. Il suo sorriso? Dopo 8 giri era già lì davanti con i primi e a noi sono bastati per capire che la moto gli piaceva. Era molto contento, aveva anche preferito smettere un’ora prima per non rischiare, avendo solo una moto a disposizione. Però mi ha detto che quello che aveva fatto gli era bastato per capire già un po’ di cose.”

Dichiarazioni Nadia Padovani Team Owner Team Gresini Possibile Titolo Marc Marquez

“Vincere non lo so, ma lottare per il Mondiale sì, io me lo aspetto da uno come lui. È chiaro che Bagnaia è un pilota fortissimo, ha molto in mano la moto e in questi anni è cresciuto tantissimo, Martin è un altro a quel livello e guida la Ducati in modo spettacolare, Bezzecchi sta crescendo bene e velocemente. Quindi direi che non sarà così scontato il fatto di vincere il Mondiale, ma noi ci proveremo. Pressione? cercheremo di dare ancora di più, per noi sarà un modo di crescere ulteriormente, ma non c’è più pressione. Abbiamo sempre lavorato bene, gli uomini del team sono tutti grandi professionisti. Oggi siamo al livello degli ufficiali.”

Dichiarazioni Nadia Padovani Team Owner Team Gresini su Fausto Gresini Ingaggio Marc Marquez

“Sa quante volte gli avevo chiesto se c’era qualcosa che potessi fare in azienda? Ma lui voleva fare da solo, non voleva che altri decidessero, avremmo avuto un po’ di contrasti. Se adesso ci guarda da lassù, credo sia stupito da quello che sto, che stiamo facendo con i miei ragazzi e la squadra. E sarebbe molto felice, perché sono sicura — e lo sono davvero — che avrebbe fatto la stessa scelta che ho fatto io. Quando nel 2021 è venuto a mancare Fausto dovevo fare una scelta e mi sono trovata davanti a due strade: ho preferito prendere la più difficile, probabilmente è stata la decisione giusta e finora sta pagando.”

4.5/5 - (2 votes)