MotoGP | Luca Marini: “Con la Honda possiamo tornare al vertice” [VIDEO]

MotoGP Repsol Honda – Luca Marini è dal primo gennaio 2024 un pilota Honda HRC a tutti gli effetti. L’ex pilota VR46 Racing Team ha così potuto rilasciare la prima intervista con i colori Repsol.

Nell’intervista Marini ha risposto a domande sulla sua carriera, dall’esordio con le due ruote con le minimoto, poi il passaggio alle ruote alte, il debutto al CIV Moto3, poi il CEV e poi il Mondiale. Da piccolo anche una foto con la tuta Repsol, un segno del destino.

Il #10 è convinto che la Honda possa tornare competitiva per poi poter combattere per podio, vittorie e poi sognando in grande per il titolo.

Ricordiamo che la casa giapponese ha le concessioni in fascia “D” e potrà provare nei test con i piloti ufficiali, avrà più gomme a disposizione per i test e potrà sviluppare sia motore che aerodinamica per recuperare il terreno perso negli ultimi anni.

Quando è iniziata la tua passione per le moto?

“E’ una cosa che cresceva dentro di me anno dopo anno quando ero bambino. Solo monopattini, per provare cose nuove, poi a quattro anni sono salito su una minimoto e all’inizio era come un gioco. Ma poi ho iniziato a divertirmi molto, anche di più, le moto sono diventate piste sempre più grandi e più veloci. Quindi, anche la mia passione è cresciuta molto nel corso degli anni. Arrivare al Mondiale è stato un sogno diventato realtà.”

Qual è il tuo primo ricordo in moto?

“Non ho molti ricordi del mio passato, ma ricordo una volta, una delle prime volte sulla minimoto, che avevo tipo tre ruote dietro. Il primo giorno, in equilibrio con mio padre, abbiamo detto: ‘ok, oggi proviamo a toglierle’ ed è stato un grande giorno.”

Puoi dirci di più sulle tue foto da bambino con indosso la tuta Repsol Honda?

“Questa è una cosa incredibile, una cosa dettata dal destino, non lo so. Non ricordo molto bene perché avevo quella tuta. Ricordo che ero davvero felice di avere quei colori perché anche in quel periodo, in quegli anni, erano incredibili, come ogni anno nella storia della MotoGP con il Repsol Honda Team i colori erano incredibili. Quindi è un grande piacere indossarli ora in MotoGP.”

Hai sempre desiderato essere un pilota?

“Era qualcosa che stava crescendo nella mia testa e da circa 14 anni ho deciso, ‘okay, questa potrebbe essere la mia vita, il mio lavoro’. Mi piace molto fare questo e mi piacerebbe avere un lavoro come Questo. Anche quando ero più giovane pensavo ad altri sport, anche ad altri lavori perché ero curioso di provare tante cose diverse e poi era proprio quella che mi dava più emozioni.”

Puoi raccontarci il tuo viaggio per arrivare al Campionato del Mondo?

“Ho iniziato con le minimoto poi il trofeo Honda NSF con la 100cc quattro tempi, ottima moto, ottimi momenti, bei ricordi e poi sono salito su una Moto3 nel CIV. Poi nell’Europeo ho iniziato a diventare molto alto, così sono andato su una Moto2 e dopo un anno nell’Europeo sono arrivato al Mondiale. È stato un bel viaggio; Ho imparato molto e ora sono un pilota e una persona migliore anche per tutti i passi che ho fatto in passato.”

Qual è stato il tuo miglior momento in pista?

“Forse è facile, ma il primo podio al COTA in America è stato semplicemente fantastico, una gara molto bella, un posto bellissimo per conquistare il tuo primo podio. Quindi ho dei ricordi molto, molto belli, un momento pieno di emozioni ed è qualcosa che voglio ritrovare, qui con questi colori.”

Come sei arrivato a far parte del Repsol Honda Team?

“È stato uno shock dopo che Marc (Marquez) ha annunciato il suo futuro. Io e il mio gruppo, il mio manager, abbiamo cercato di trovare un modo per affrontare questo nuovo progetto e migliorare insieme e provare a costruire una moto migliore, prestazioni migliori, per tornare e vincere gare e titoli mondiali. Questo è il nostro obiettivo, il nostro target, quindi sono sicuro che ci saranno anche momenti molto, molto soddisfacenti.”

Cosa ti ha spinto a unirti all’HRC?

“Prima di tutto è la migliore della storia. I numeri e le statistiche parlano da soli, ed è un momento molto particolare adesso, ma penso che abbiamo la forza per tornare molto, molto presto. Cercherò di dare tutto il mio feedback, la mia energia a questo progetto e sono sicuro che troveremo la direzione giusta e avremo la forza di rimanere ai vertici per molti anni.”

Qual è il tuo obiettivo per la stagione 2024?

“Voglio partire con la mente aperta, dobbiamo capire la nostra velocità, il nostro potenziale dopo i primi test ufficiali e dobbiamo trovare il nostro equilibrio, trovare il modo di battere i nostri diretti avversari che sono i miei compagni di squadra con la stessa moto: questo è sicuramente il primo obiettivo da parte mia. Ma voglio anche guardare avanti e cercare di trovare un modo per salire sul podio con questa moto o ottenere una vittoria. So che forse sarà dura, ma dobbiamo guardare avanti.”

Com’è stato il primo giorno all’interno del Team ufficiale Honda a Valencia?

“È stato fantastico, è passato velocissimo e la giornata era già finita! Ma certo, avremo molto tempo durante l’inverno, durante i test, durante la stagione per parlare con tutti i membri di questa squadra perché è piena di gente, è semplicemente un sogno lavorare con tutte queste persone e anche con i giapponesi. Bene, ho la sensazione molto positiva, amo la cultura e possiamo avere un’ottima sinergia.”

