MotoGP | Quartararo rinnova con la Yamaha: “Super felice di continuare in blu”

MotoGP 2024 Rinnovo Yamaha Quartararo – Fabio Quartararo a sorpresa ha rinnovato il suo contratto con la Yamaha. “El Diablo” ha rinnovato per due stagioni e sarà in sella alla YZR-M1 anche nel 2025 e 2026.

La casa di Iwata aveva come obiettivo principale rinnovare con il francese. La sua decisione di rimanere con la squadra “blu” è stata influenzata positivamente dal forte impegno che Yamaha ha profuso per tornare a vincere con il continuo sviluppo della YZR-M1, ingaggiando anche tecnici dalla concorrenza, su tutti Massimo Bartolini dalla Ducati.

La partnership di successo ha portato Quartararo al primo titolo di Campionato del Mondo MotoGP nel 2021, nella sua primissima stagione con il Factory Team, e al titolo di Vice Campione nel 2022.

Quartararo vanta 8 vittorie e 21 podi con il Team Factory nelle stagioni 2021-2024, così come le 3 vittorie e 10 podi con il team satellite nei due anni precedenti. Inoltre, ha ottenuto 16 pole position e 41 partenze in prima fila su un totale di 93 weekend in sell alla YZR-M1.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Rinnovo Yamaha MotoGP 2024

“Sono super felice di annunciare che continuerò la mia avventura in BLU! Lo scorso inverno la Yamaha mi ha dimostrato di avere un nuovo approccio e una nuova mentalità aggressiva. La mia fiducia è alta: torneremo davanti insieme! Sei anni fa mi hanno dato la possibilità di passare alla MotoGP e da allora abbiamo realizzato grandi cose insieme. Abbiamo ancora molta strada davanti a noi per ricominciare a lottare per la vittoria. Lavorerò duro e sono sicuro che, insieme, realizzeremo ancora una volta il nostro sogno!”

Carriera Motomondiale Fabio Quartararo

Primo Gran Premio: GP del Qatar 2015 (Moto3)

Prima vittoria in un Gran Premio: GP della Catalogna 2018 (Moto2)

Prima vittoria in Gran Premio della MotoGP: GP di Spagna 2020

Vittorie in Gran Premi: 12 (11 MotoGP, 1 Moto2)

Podi: 35 (31x MotoGP, 2x Moto2, 2x Moto3)

Pole position: 19 (16x MotoGP, 1x Moto2, 2x Moto3)

Titoli mondiali: 1 (Campione del mondo MotoGP 2021 con il Monster Energy Yamaha MotoGP Team)

Campionato del Mondo MotoGP 2023 (10° – 172 punti)

Campionato del Mondo MotoGP 2022 (2° – 248 punti) [Vice Campione]

Campionato del mondo MotoGP 2021 (1° – 278 punti) [Campione del mondo]

Campionato del Mondo MotoGP 2020 (8° – 127 punti)

Campionato del mondo MotoGP 2019 (5° – 192 punti) [Rookie of the Year, Top Independent Rider]

Campionato del Mondo Moto2 2018 (10° – 138 punti)

Campionato del Mondo Moto2 2017 (13° – 64 punti)

Campionato del Mondo Moto3 2016 (13° – 83 punti)

Campionato del Mondo Moto3 2015 (10° – 92 punti)

