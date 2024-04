MotoGP | Alzamora: “Austin può esser la svolta per Marquez”

MotoGP 2024 Marc Marquez Ducati – Emilio Alzamora ha presentato ieri la SeventyTwo Motorsports a supporto dei giovani piloti.

Il SeventyTwo Artbox Racing Team è nato e gareggerà nel FIM Junior GP con i giovani piloti Guido Pini, Angus Grenfell e Brian Uriarte. Gareggerà anche alla European Talent Cup con Carlos Cano.

Nell’occasione Alzamora (ex manager dei fratelli Marquez, ndr) ha commentato il debutto di Marc Marquez sulla Ducati. Secondo Alzamora la svolta potrà già arrivare ad Austin, circuito dove l’otto volte iridato ha quasi sempre vinto.

“Marc è competitivo, è davanti, anche in prova, in testa alle sessioni, e con una moto che, per le sue caratteristiche, ha bisogno di un po’ di tempo per adattarsi alle sue caratteristiche. Quando gli si presenteranno circuiti favorevoli, e presto ne avrà uno che sicuramente ha segnato in rosso sul calendario, se le cose andranno bene, può far quadrare il set-up e ha la calma e la serenità, non ho dubbi che Austin possa essere un punto di svolta. Senza alcun dubbio, Marc può vincere ad Austin e su tutti i circuiti, ma quando arrivi con lo stile di guida di una moto non competitiva c’è bisogno di adattarsi, perché con la Ducati ha bisogno di rilassarsi e cercare il suo stile. Marc ha la maturità e il talento per avere presto un primo gran premio in tasca.”