MotoGP | Ezpeleta su Liberty Media: “L’obiettivo è rendere il nostro sport più popolare”

Dorna MotoGP Liberty Media – Carmelo Ezpeleta ha parlato dopo l’acquisto da parte di Liberty Media (che possiede anche la F1, ndr) della Dorna.

Il CEO di Dorna rimarrà amministratore delegato della MotoGP, questo è ciò che volevano gli americani. Il manager spagnolo ha spiegato a Marca.com cosa significherà per la MotoGP l’arrivo della casa che ha fatto crescere la Formula 1.

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta vendita Dorna a Liberty Media Formula 1

“Lo sport, resterà lo stesso di prima. Quello che faremo sarà cercare di migliorare la visibilità, lavorare di più sul marketing dei prodotti, raggiungere più persone, rendere il prodotto più attraente e questo si tradurrà in uno sport più popolare.”

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta MotoGP e F1 GP Congiunto

“Abbiamo esaminato molte volte la possibilità di avere un evento congiunto MotoGP e F1, ma le difficoltà sono grandi e ce n’è una molto grande, e cioè che in quasi tutti i luoghi siamo pieni o totalmente pieni e lo sono anche loro. Quindi, se dovessimo farlo, ci sarebbero spese per due eventi e non c’è la capacità di generarne il doppio dai due eventi. In altre parole, non pensiamo che sia possibile per gli spettatori pagare il doppio o una frazione di più per averli. Questo è il problema principale. E poi dovremmo parlare di questioni televisive, che sono diverse, e non solo. È un’idea, è una buona idea, e non smetteremo di pensarci, ma, al momento, non pensiamo che sia possibile realizzarla.”

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta Possibilità Meno gare in Europa

“È possibile, ma non ora. Le gare che si terranno nel 2024, 2025 e 2026 sono praticamente tutte confermate. Non possiamo farne più di 22 e stiamo aumentando il numero di gare fuori dall’Europa, riducendo alcune gare europee.”

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta Possibilità ‘Drive to Survive’ Stile Formula 1

“Abbiamo l’esperienza della serie che abbiamo fatto (MotoGP: Unlimited, su Amazon Prime). Se dobbiamo fare cose del genere, le faremo con persone che sanno esattamente cosa vogliamo fare e dove vogliamo andare. Bisogna fare un passo alla volta.”

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta Possibilità Regolamento 2027, meno aerodinamica, meno potenza

“Abbiamo passato ai costruttori una controproposta, l’hanno vista, ne abbiamo fatte altre. Credo che tra un mese o un mese e mezzo avremo il regolamento approvato da tutti. Hanno capito le cose e noi abbiamo capito gli altri. Lo stiamo perfezionando.”

