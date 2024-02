MotoGP | Quartararo: “Ho parlato più con Rins in un test che con Morbidelli in 4 anni”

Monster Energy Yamaha MotoGP 2024 – Fabio Quartararo da questa stagione ha un nuovo team-mate, Alex Rins, ex Suzuki e Honda LCR.

L’iridato 2021 della MotoGP ha rivelato di aver avuto più di conversazioni con Alex Rins in un unico test (quello di Sepang, ndr), che in quattro anni con l’ex team-mate Franco Morbidelli, passato in Ducati Pramac, ma assente ai test dopo il brutto high-side di Portimao (mentre era in sella ad una Ducati Panigale V4R stradale, ndr).

Dichiarazioni Fabio Quartararo su Alex Rins Vs Franco Morbidelli MotoGP 2024

“Con Alex (Rins) mi sono sentito molto bene. Fondamentalmente ho parlato e avuto più contatti con lui in un test che con Morbidelli in quattro anni” – ha detto il francese così come riportato da Autosport.com – “Questo è quello che penso e questa è la realtà. È bello poter andare dall’altra parte del box e parlare in modo naturale. Prima, quando c’era Franco, non osavo. Con Alex abbiamo questa rivalità, lui vuole battermi e io voglio battere lui. Ma preferirei batterlo essendo primo e lui secondo piuttosto che finendo 10° e 11°. Abbiamo uno stile di guida che, anche se non è simile, riporta gli stessi problemi.”