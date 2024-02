MotoGP | Zarco: “Marc Marquez disturberà molto Jorge Martin”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez continua ad essere mediaticamente (e non solo) protagonista di questa fase pre-season della MotoGP.

In ordine cronologico l’ultimo a parlare dell’otto volte iridato è stato Johann Zarco, che nel 2024 ha fatto il passaggio inverso, dalla Ducati alla Honda (in questo caso LCR, ndr).

Secondo il francese che lo scorso anno è riuscito a vincere la prima gara in MotoGP, lo spagnolo potrebbe dare molto fastidio al connazionale Jorge Martin, rider Pramac Racing, che lo scorso anno si è giocato il titolo sino all’ultima gara.

Il #5 ha parlato anche dell’arrivo di Luca Marini in Honda, che secondo l’ex pilota Ducati Pramac porterà molto in termine di dati e feedback alla casa giapponese.

Dichiarazioni Johann Zarco su Marc Marquez VS Jorge Martin MotoGP 2024

“Marc Marquez sarà un contendente al titolo” – ha dichiarato Johann Zarco a L’Equipe – “e disturberà molto Jorge Martin, mentre Bagnaia sarà più sereno nelle sfide contro Marc. Per quanto riguarda Marini, è molto più tecnico di me e riesce ad analizzare molto bene la moto. Il suo è un feedback davvero rilevante, è come un’ingegnere, fornirà alla Honda le informazioni che ha raccolto in Ducati.”

