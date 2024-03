MotoGP | Pedrosa: “Preferisco le vecchie moto senza aerodinamica, erano più divertenti”

MotoGP 2024 – Dani Pedrosa a “Paddock Pass Podcast” ha parlato del suo attuale ruolo di tester della KTM e anche dell’esasperazione aerodinamica delle moderne MotoGP.

Il tre volte iridato (125cc 2003 e 250cc 2004 e 2005) ha sottolineato come gli attuali prototipi siano molti più difficili da guidare, soprattutto nei cambi di direzione o quando si segue qualcuno.

Ricordiamo che il #26 della casa austriaca è ancora un pilota velocissimo, tanto che a Misano 2023 (era presente come wildcard, ndr) sfiorò il podio, sfuggito di pochi decimi. Ecco cosa ha detto il “piccolo Samurai” come riportato da Motosan.es.

Dichiarazioni Dani Pedrosa Ruolo Tester KTM MotoGP

“Ho un contratto in cui specificano più o meno i giorni in cui devi andare a guidare. Ovviamente c’è un piano con il team in cui sappiamo quanti giorni possiamo fare, ma ovviamente se c’è una situazione in cui in un dato momento c’è un cambio di programma o dobbiamo provare qualcosa di nuovo, allora lo facciamo, siamo flessibili in questo. Ogni collaudatore ha un approccio diverso. Penso che questo sia dovuto a due fattori: uno è la disponibilità, perché non sempre è possibile ottenere un determinato pilota per ogni ruolo. E l’altra cosa è che ogni costruttore è in una posizione diversa, come ad esempio, quando sono arrivato in KTM avevano pochissima esperienza in MotoGP, quindi la procedura è totalmente diversa rispetto a quando sei in Honda o Yamaha, che hanno una lunga storia nel campionato.”

Dichiarazioni Dani Pedrosa Vecchie MotoGP Vs Moderne MotoGP

“Le esigenze fisiche di queste moto stanno diventando sempre più impegnative. Hai molte più difficoltà a gestire la moto da sinistra a destra o quando stai seguendo qualcuno. Le velocità sono più elevate in curva, quindi questo le rende meno agili, più stabilità equivale a meno agilità. Fondamentalmente, dobbiamo trovare un equilibrio tra l’aerodinamica e la maneggevolezza della moto. Preferisco le moto più vecchie, quelle senza aerodinamica. Erano più divertenti.”