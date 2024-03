MotoGP | Doohan: “Ducati favorita, Marc Marquez della partita”

MotoGP Ducati Gresini – Mick Doohan ha parlato con il sito ufficiale della MotoGP e l’argomento è stato il trasferimento di Marc Marquez dalla Honda alla Ducati.

Il cinque volte iridato della Top Class (1994, 1995, 1996, 1997 e 1998), ha spiegato chi ritiene siano i favoriti per la prossima stagione che inizierà domenica prossima in Qatar.

Dichiarazioni Mick Doohan su Marc Marquez e Favoriti Titolo MotoGP 2024

“Sinceramente non sono stato molto attento ai test pre-stagionali, ma da quello che ho visto dai risultati, la Ducati è andata molto forte e ha otto moto in griglia, quindi la cosa logica è che Jorge (Martin) sia ancora una volta, uno di quelli da battere, proprio come Pecco Bagnaia. Non si può escludere nemmeno Marc Marquez, sono sicuro che anche lui sarà forte.”

Parlando delle nuove leve, l’australiano ha parlato del rookie Pedro Acosta: “Acosta potrebbe essere un altro ‘ospite’ alla festa, anche se dipenderà da come andrà la sua moto (KTM Team GASGAS Tech3). Credo che dovremo aspettare tre o quattro gare per capirne di più.”

