MotoGP | RNF Racing, azione legale contro Dorna e IRTA

MotoGP RNF – Ovidiu Toma, direttore di RNF Racing Ltd e CEO di CryptoDATA, ha annunciato un’azione legale contro Sports S.L. e l’International Road-Racing Teams Association (IRTA).

Il comitato di selezione MotoGP, composto da membri di FIM, IRTA e Dorna Sports, aveva deciso di non selezionare il team CryptoDATA RNF MotoGP per la stagione 2024 e infatti il loro posto è stato preso dagli americani di Trackhouse.

Secondo Dorna e IRTA il Team avrebbe fatto “infrazioni e violazioni del Contratto di Partecipazione che ledono l’immagine pubblica della MotoGP hanno obbligato a questa decisione.”

Non è però di questo avviso Ovidiu Toma, che sostiene di non essere stato completamente pagato per i posti in griglia dell’ex RNF MotoGP.

Dichiarazioni Ovidiu Toma causa contro Dorna e IRTA

“Dorna ha accettato di pagarci un prezzo, piuttosto alto, per vendere la nostra squadra, ma hanno pagato solo la metà – ha detto Toma a Crash.net – Ora andremo in tribunale in Svizzera e in Spagna. Vedremo cosa decideranno i giudici. Il credito è di circa 10 milioni di euro. DORNA e IRTA hanno costantemente fallito nel rispettare i loro impegni finanziari e si sono impegnati in azioni che costituiscono un abuso di potere e una violazione del diritto della concorrenza.”

Di seguito la dichiarazione completa.

“RNF RACING LTD. annuncia la sua decisione di avviare un procedimento legale formale contro DORNA Sports S.L. e l’International Road-Racing Teams Association (IRTA) per gravi violazioni degli obblighi contrattuali e per aver messo in atto pratiche anticoncorrenziali che hanno avuto un grave impatto sulle nostre operazioni commerciali e sulla nostra reputazione all’interno della comunità globale degli sport motoristici. Nonostante i ripetuti tentativi di affrontare tali questioni attraverso il dialogo, DORNA e IRTA non hanno sistematicamente rispettato i loro impegni finanziari e si sono impegnate in azioni che costituiscono un abuso di potere e una violazione del diritto della concorrenza.

Queste azioni non solo hanno comportato perdite finanziarie significative per la nostra azienda, ma hanno anche mirato a minare la nostra posizione competitiva e la nostra reputazione nel settore. Abbiamo raccolto prove sostanziali che dimostrano la portata del comportamento abusivo di DORNA e IRTA e il loro disprezzo per gli accordi legali. Di conseguenza, stiamo portando la questione all’attenzione delle autorità competenti in materia di concorrenza e siamo pronti a perseguire tutte le vie legali per chiedere il risarcimento e il risarcimento dei danni causati dalle loro azioni. Questo passo è stato fatto non solo in difesa dei nostri interessi, ma anche per evidenziare l’importanza della concorrenza leale e dell’integrità all’interno delle comunità sportive e imprenditoriali. Crediamo che nessuna entità debba porsi al di sopra della legge e dei principi del fair play e ci impegniamo a combattere le pratiche che danneggiano il panorama competitivo. RNF RACING e CryptoDATA rimangono dedicati all’innovazione e all’eccellenza nel nostro campo e continueremo a contribuire positivamente all’ecosistema MotoGP. Tuttavia, difenderemo anche vigorosamente i nostri diritti e faremo in modo che sia fatta giustizia in questa vicenda. Cordiali saluti. Ovidiu TOMA Direttore di RNF RACING LTD.”

